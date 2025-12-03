Госсекретарь США Рубио оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
Украинское урегулирование приблизилось, но впереди еще много работы. Об этом в беседе с журналистом Fox News сказал госсекретарь США Марк Рубио.
По его словам, американская сторона достигла прогресса, но полученных результатов недостаточно. Политик выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится.
«Мы достигли некоторого прогресса, мы приблизились, но мы все еще не достаточно близко, мы еще не там», — сказал Рубио.Он добавил, что администрация президента США рассматривает различные подходы к урегулирования конфликта, которые устроили бы и Россию, и Украину.
Ранее в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и спецспосланника США Стивена Уиткоффа.