Достижения.рф

Госсекретарь США Рубио оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине

Фото: istockphoto / sb2010

Украинское урегулирование приблизилось, но впереди еще много работы. Об этом в беседе с журналистом Fox News сказал госсекретарь США Марк Рубио.



По его словам, американская сторона достигла прогресса, но полученных результатов недостаточно. Политик выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится.

«Мы достигли некоторого прогресса, мы приблизились, но мы все еще не достаточно близко, мы еще не там», — сказал Рубио.
Он добавил, что администрация президента США рассматривает различные подходы к урегулирования конфликта, которые устроили бы и Россию, и Украину.

Ранее в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и спецспосланника США Стивена Уиткоффа.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0