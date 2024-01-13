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США прекратят любую помощь Украине из-за проблем с учетом вооружений.
Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.
В итоге неучтенным осталось оружие на миллиард долларов из общего объема поставок в 1,699 млрд.
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На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.
«Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень корумпированно!», — прокомментировал ситуацию Филиппо.По мнению политика, американское оружие исчезло на Украине. Этот факт должен побудить Францию отказаться поддерживать украинскую сторону.
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Мария Фирсова