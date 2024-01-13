В Днепропетровске прогремели взрывы

Фото: istockphoto/RamonCast
Взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги.
Об этом проинформировал телеканал «Общественное». Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов.
Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю, в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Украины, а также местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что для массированных атаках применили беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.
Читайте также:
ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил у США новые самолёты
На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации
Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
Уточняется, что для массированных атаках применили беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.
Читайте также:
ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил у США новые самолёты
На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации
Мария Фирсова