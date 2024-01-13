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В Днепропетровске прогремели взрывы

«Общественное»: в Днепропетровске прозвучали взрывы
13 января 2024, 08:46
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги.
Об этом проинформировал телеканал «Общественное». Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов.

Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.


Ранее сообщалось, что за минувшую неделю, в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Украины, а также местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что для массированных атаках применили беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил у США новые самолёты
13 января 2024, 03:28

s: Киеву необходимо больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики A-10 для поддержки пехоты и самолеты, способные запускать крылатые ракеты большой дальности, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью агентству Reuters.
Говоря о штурмовых самолётах, он упомянул А-10, который в США был принят на вооружение 50 лет назад.

«Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут... Это не новая машина, а надежная, проверенная во многих войнах, с широким набором оружия для уничтожения наземных целей в помощь пехоте», — отметил Сырский.

Кроме того, военачальник заявил, что украинская армия хотела бы иметь ударные вертолёты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также военно-транспортные UH-60 Black Hawk. Также устами Сырского Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, на нехватку которых жалуются некоторые подразделения. Дело в том, что как для российской, так и для украинской армий артиллерия является основой — однако в отличие от Москвы, Киеву вынужден я балансировать и использовать снаряды разного калибра, в зависимости от имеющихся запасов.

Несмотря на почти патовую ситуацию на линии фронта протяженностью около 1000 км, Александр Сырский, который руководил обороной Киева в начале 2022 года и молниеносным контрнаступлением Украины в Харьковской области позднее в том же году, подчеркнул, что будущие прорывы все еще возможны.

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#военная техника
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#украина
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#всу
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На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации
«Страна.ua»: Украинцам предложили вместо мобилизации строить укрепления в ДНР
13 января 2024, 01:48

Фото: iStock/JARAMA

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили местным жителям отсрочку от предстоящей мобилизации в обмен на строительство фортификационных укреплений на Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Оплата за услугу составит 20 тысяч гривен (по нынешнему курсу — это около 46 тысяч рублей), при этом работников обеспечат жильем и питанием, а согласившиеся получат отсрочку от призыва на период строительства.

Всего для строительства укреплений в ДНР требуется около 300 человек.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии Лео Куннас ранее предложил разместить на границе с Россией противопехотные и противотанковые мины. Об этом он сам сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.
При разговоре Куннас не говорил открыто про российскую границу, однако это очевидно, поскольку Эстония граничит лишь с Россией и Латвией.


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#украина
#отсрочка
#мобилизация
#строительство
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Раскрыта цель уничтожения российскими военными мостов на Украине
Военный эксперт Жирохов: РФ создаёт ВСУ проблемы с логистикой, подрывая мосты
12 января 2024, 21:50

Фото: iStock/ProPhotoFactory

Российская авиация уничтожением мостов на Украине создаёт серьёзные логистические проблемы для ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» сообщил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, российские военные в последнее время активно подрывают мосты на территории Украины. Причём, для этого используется не только авиация, но и наземное оружие.

Жирохов отметил, что такие действия позволят России позднее создать зону безопасности для предотвращения ракетных ударов ВСУ по объектам на территории России.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ловушкой заявления США о прекращении выделения помощи Украине. Он убеждён, что поддержка продолжится, но возможно уже тайно.

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На Украине задержано более 17 тысяч мужчин, пытавшихся сбежать за границу
12 января 2024, 17:53

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С начала спецоперации украинская погранслужба задержала уже 17 тысяч мужчин призывного возраста, которые незаконно пытались покинуть страну. Такие данные приводит The Times.
«Цифры желающих выехать, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек», - говорится в материале издания.

Издание приводит истории, как украинские мужчины призывного возраста даже в зимнее время предпринимают попытки переплыть Тису, и ищут людей, которые за 3,5-5 тыс. долларов могут провести их через границу. Также они пытаются купить поддельные документы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок.

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#человек
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#блогер
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На Украине признали, что мобилизованные были отправлены на фронт без должной подготовки
Арахамия: многие новобранцы ВСУ пошли на фронт без нормальной подготовки
12 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Многие мобилизованные граждане Украины были отправлены на поле боя без качественной подготовки. Такое заявление сделал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков», - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

Таким образом, депутаты указали в рекомендациях к новому законопроекту о мобилизации на Украине, что мобилизованный обязательно должен пройти полноценный курс военной подготовки.

Ранее народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Фёдор Вениславский заявил, что в новой редакции закона о мобилизации не будет фигурировать мобилизация инвалидов.

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ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины
12 января 2024, 17:09

Фото: iStock/bizoo_n

За минувшую неделю, в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Украины, а также местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 6-го по 12-е января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что для массированных атаках также применялись беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.

Кроме того, в ходе российских групповых ударов были ликвидированы пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов, а также иностранных наёмников.

По информации Минобороны, все цели группового удара были достигнуты и поражены.

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#минобороны
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Рогов заявил, что слова США о прекращении помощи Украине – ловушка
12 января 2024, 16:51

Фото: iStock/Andrii Atanov

Заявление США о прекращении помощи Украине является лишь информационным шумом. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о прекращении финансирования Украины до одобрения конгрессом запроса на новые средства.

При этом Рогов расценил это заявление как информационный шум и пропагандистскую ловушку. По его словам, в настоящее время у ВСУ есть вооружение, которым они продолжают обстреливать российские населённые пункты. К тому же, США могут тайно поставлять Украине снаряды. При таком раскладе событий Россия может недооценить возможности противника.

В заключение специалист подчеркнул, что западные союзники будут поставлять вооружение Украине до тех пор, пока им это выгодно. Поскольку ВСУ пока сдерживают оборону и наносят удары по России, поставки не прекратятся.

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На Украине опасаются последующих массированных атак со стороны России
Экс-полковник СБУ Стариков: РФ продолжит наносить удары по Украине
12 января 2024, 16:01

Фото: iStock/JARAMA

Россия и дальше продолжит наносить удары по украинским военным объектам в ближайшее время. Такое заявление сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
«Вот они (Россия. – ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить еще месяц, а, может, два», — уверен Стариков.

По его словам, армия России своими ударами поражает объекты военно-промышленного комплекса Украины и предприятия. Стариков также отметил, что та же участь постигнет и истребители F-16, когда союзники передадут их Киеву. Таким образом, он предположил, что российские военные перенесут такие воздушные удары и на линию соприкосновения на оперативной глубине.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Он также поручил перевести отдельную линейку боеприпасов из обычных в категорию высокоточных. По словам министра, обычных боеприпасов в России имеется достаточное количество.

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Матвиенко: ничто не повлияет на решимость России выполнять цели СВО
12 января 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие внешние факторы не повлияют на решение России следовать целям специальной операции. Об этом она говорила в рамках церемонии награждения участников конкурса «Совет Федерации - палата регионов».
«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», - заявила Матвиенко.

По ее словам, врагам России не удастся навредить России как на передовой, так и в других сферах. Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет важное преимущество. Граждане нашей страны понимают необходимость суверенитета России и поддерживают правительство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина по-прежнему отказывается проводить мирные переговоры с Россией, руководствуясь «мирным планом Зеленского», который фактически закрепил отказ Киева от каких-либо переговоров. При этом Россия продолжает спецоперацию.

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