Фото: iStock/Diy13
Конфликт на Украине вступает в финальную фазу и может завершиться уже в ближайшее время, пишет New York Times.
«Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо», — говорится в статье.
Автор также пишет о плачевной ситуации ВСУ на поле боя, нехватке личного состава и территориальных потерях Украины с лета текущего года.
Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что заморозка конфликта на Украине даст США шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь. Бывший морпех уточнил, что Соединённые Штаты Америки хотят подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем в своем противостоянии Российской Федерации, Китаю и Ирану.
Читайте также:
«Уже утомляешь»: Зеленского осудили на Западе после заявления о Курахово
Потеря Красноармейска станет крупнейшей неудачей ВСУ
Дубинский: Зеленского и Ермака вывезут из Украины в Британию
Элина Позднякова