Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Украина добилась своих целей, несмотря на тяжёлое положение ВСУ под Курахово. С таким противоречивым заявлением выступил нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский, вызвав бурю возмущённых комментариев в интернете.
Один из пользователей социальной сети Х спросил украинского президента, неужели он до сих пор всерьёз надеется выиграть в конфликте. Цели же, которых якобы достигла Украина, и вовсе вызвали у автора комментария недоумение.
Другие люди напрямую требовали у Зеленского вернуть им «их деньги». Жители западных стран прекрасно понимают, что их правительства отправляли на Украину средства, которые могли бы потратить на обуздание инфляции и решение других проблем внутри собственных государств.
Другой пользователь признаётся, что киевский лидер его уже просто утомил. Этим он, по всей видимости, выразил общее отношение к президенту Украины большинства людей во всём мире.
Читайте также:
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
В США раскрыли новый план относительно украинского конфликта
Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским
Другие люди напрямую требовали у Зеленского вернуть им «их деньги». Жители западных стран прекрасно понимают, что их правительства отправляли на Украину средства, которые могли бы потратить на обуздание инфляции и решение других проблем внутри собственных государств.
«Никто больше не слушает твою чушь, приятель», — прямо пишет один из тех, кому довелось ознакомиться с заявлением Зеленского.
Другой пользователь признаётся, что киевский лидер его уже просто утомил. Этим он, по всей видимости, выразил общее отношение к президенту Украины большинства людей во всём мире.
Читайте также:
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
В США раскрыли новый план относительно украинского конфликта
Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским
Александр Бойцов