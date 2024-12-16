Потеря Красноармейска станет крупнейшей неудачей ВСУ

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Потеря Красноармейска в Донецкой Народной Республике станет крупнейшей неудачей ВСУ за последнее время. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что на фоне успешного наступления вооруженных сил РФ потеря Красноармейска еще сильнее усугубит положение ВСУ. Это может привести к ухудшению поставок американского вооружения, которые и так находятся под вопросом.
Ранее в СМИ сообщалось, что Красноармейск является ключевой точкой в судьбе украинских войск в регионе. С помощью города осуществляются снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для ВСУ тяжелыми последствиями. К тому же Красноармейск считается одним из главных узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР.
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