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Российское минобороны опубликовало видео из Курской области, где свиньи и куры поедают трупы украинских боевиков.
По данным оборонного ведомства, бойцы разведывательного подразделения группировки «Север» продолжают очищать российское приграничье от присутствия ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.
Российские штурмовики удержали населенный пункт, несмотря на контратаки противника. А расчеты ударных дронов ликвидировали малые группы противника.
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«В ходе разведывательных действий штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки противника в одном из населенных пунктов. Штурмовые группы при поддержке огня артиллерии и средств БПЛА стремительной атакой уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.
Российские штурмовики удержали населенный пункт, несмотря на контратаки противника. А расчеты ударных дронов ликвидировали малые группы противника.
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Элина Позднякова