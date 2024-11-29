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«Корм для свиней и кур»: появилось видео трупов украинских боевиков в Курской области

МО РФ показало видео с трупами боевиков ВСУ, поедаемых свиньями под Курском
Фото: iStock/razihusin

Фото: iStock/razihusin

Российское минобороны опубликовало видео из Курской области, где свиньи и куры поедают трупы украинских боевиков.
По данным оборонного ведомства, бойцы разведывательного подразделения группировки «Север» продолжают очищать российское приграничье от присутствия ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.

«В ходе разведывательных действий штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки противника в одном из населенных пунктов. Штурмовые группы при поддержке огня артиллерии и средств БПЛА стремительной атакой уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.





Российские штурмовики удержали населенный пункт, несмотря на контратаки противника. А расчеты ударных дронов ликвидировали малые группы противника.

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Песков: разрешение США Украине бить ракетами по РФ ведёт к эскалации конфликта
29 ноября 2024, 14:46

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о безответственности США в связи с разрешением Украине использовать американские ракеты для ударов по территории РФ.
«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом», — ответил Дмитрий Песков на вопрос представителей СМИ о заявлении президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на сайте Белового дома об ударах РФ по объектам ВПК Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание, что если будут использоваться данные ракеты, то со стороны Российской Федерации каждый раз будет даваться соответствующий ответ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что гибель американских и европейских военных на территории Украины показывает опасность эскалации и распространения конфликта.

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Опубликовали фото уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2
29 ноября 2024, 14:26

Фото: iStock/ Wirestock

Появились фотографии британского танка Challenger 2, который уничтожили в Курской области. Их опубликовал Телеграм-канал «Жесть Курск».
На кадрах можно разглядеть лежащую на земле башню — похоже, ее танк «метнул» после удачного попадания по нему снарядом, который выпустили Вооружённые силы России. На иной фотографии видно фрагмент брони со следом пробития.

Основной боевой танк Британии «Challenger 2» разработали как более оснащенную и защищенную версию танка «Challenger 1». Он не оснащен системой заряжания — это снижает его боевые возможности в критической ситуации. Пушка танка имеет хорошую точность, это компенсируется необходимостью основательного ухода за ней, из-за износа пушки может произойти детонация снаряда внутри танка, и подобные случаи уже происходили. Ещё у танка уязвимое расположение боекомплекта.



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В Кремле прокомментировали массированный удар по объектам ВПК Украины
Песков назвал ответной акцией массированный удар РФ по объектам ВПК Украины
29 ноября 2024, 13:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины является ответом РФ за применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воздушный удар по объектам ВПК Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности ВПК Украины, был ответной акцией на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории РФ», — заявил Песков.

По его словам, Россия будет отвечать на каждое использование западных дальнобойных ракет для ударов по территории страны. Эта практика будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что использование американских и других иностранных ракет Киевом является безответственным шагом.

Ранее президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными.

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СВР РФ: Украину поделят между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией
29 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/ rarrarorro

В пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявили, что коллективный Запад может поделить украинскую территорию между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией для её оккупации.
«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента», — говорилось в сообщении Службы внешней разведки России.

Западную часть украинской территории отдадут Польше, центр и восток — Германии, северные области и столицу — Великобритании, а Черноморское побережье отойдет Румынии, дополнили в СВР.

При том Запад, якобы для восстановления боеспособности Украины, может ввести в страну около 100 тысяч миротворцев.

Ранее в СВР сообщали, что в ФРГ задумались о создании на Украине специальных зондеркоманд из националистов. В бундесвере полагают, что осуществление должного полицейского надзора в стране будет невозможно без создания специальных зондеркоманд.

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#великобритания
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Медведчук: украинцы в огромном количестве бегут на новые территории РФ
29 ноября 2024, 13:11

Фото: iStock/ Mukhina1

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объявил, что украинцы в огромном количестве бегут на территории, вошедшие в состав Российской Федерации, передавало РИА Новости.
«После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — передал председатель совета «Другой Украины».

Виктор Медведчук уточнил, что в 2014 году своим правом на самоопределение воспользовались 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя, а в 2022 году идентичный шаг сделали жители Донецкой и Луганской народных республик, а ещё Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время это 6,1 миллиона человек, учитывая тех, кто трудился и учился в России до начала специальной военной операции, и тех, кто переехал в Российскую Федерацию в 2022 году, – более 7,1 миллиона украинцев, добавил Медведчук.

Всего выбор в пользу РФ сделали 15,7 миллиона украинцев, подчеркнул председатель совета «Другой Украины».

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#лнр
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Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью сбита украинская ракета
29 ноября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/bpawesome

Утром 29 ноября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы за чёткую и слаженную работу. Место падения обломков ракеты, а также информация о возможных последствиях на земле не раскрываются.

23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям ракетного дивизиона С-400 в окрестностях населённого пункта Лотаревка в Курской области. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. Есть пострадавшие среди военнослужащих.

Через два дня украинцы атаковали аэродром Курск - Восточный восемью ракетами ATACMC, одна из которых долетела до цели. Двое военнослужащих получили ранения, также была повреждена аэродромная инфраструктура.

На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные готовят достойный ответ на удары ракетами ATACMS по территории Курской области.

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#пво
#курская область
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ВС РФ освободили Воровское в ДНР
29 ноября 2024, 12:50

Фото: iStock/ SergeyVButorin

Армия России освободила населённый пункт Воровское в Донецкой Народной Республике, передали в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорилось в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооружённые силы РФ освободили Новую Ильинку в Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж
29 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/AMilkin

Верховный суд Крыма приговорил украинца, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал гражданина Украины в собирании и передаче противнику сведений о ВС РФ. Однако подробности дела раскрывать не стали. Заседание суда также прошло в закрытом режиме. Объясняется, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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#мужчина
#вс рф
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Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации
29 ноября 2024, 11:25

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинская нация может полностью исчезнуть в течение нескольких лет. Причина этого — дефицит кадров и тотальная мобилизация.
О таком сценарии для страны написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале. По его словам, в настоящее время Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет только расти по мере того, как будет продолжаться всеобщая мобилизация, а демографический кризис будет усугубляться.

«Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться», — считает Азаров.

​Он полагает, что для удовлетворения потребностей рынка труда Киеву придётся привлекать к работе трудовых мигрантов. При этом он отметил, что завозить будут иностранных рабочих из стран Южной и Восточной Азии, например, из Таиланда или с Филиппин, так как граждане стран бывшего СССР предпочитают ехать работать ​в Россию.

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