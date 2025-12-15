Финансовые выплаты и социальные гарантии: что получают контрактники и их семьи в Подмосковье

15 декабря 2025, 16:05

оригинал Фото: iStock/zim286

В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту, предусмотрен широкий спектр материальных и социальных преференций. Кроме того, в регионе действуют специальные инициативы, ориентированные на помощь членам их семей.