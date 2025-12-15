Финансовые выплаты и социальные гарантии: что получают контрактники и их семьи в Подмосковье
В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту, предусмотрен широкий спектр материальных и социальных преференций. Кроме того, в регионе действуют специальные инициативы, ориентированные на помощь членам их семей.
Всего для самих военнослужащих и их родственников предусмотрено 75 различных мер поддержки, из которых 32 реализуются на уровне области. Среди них — бесплатные услуги социального обслуживания для ветеранов, а также возможность прохождения восстановления в трёх крупнейших реабилитационных центрах Подмосковья. С полным списком льгот можно ознакомиться на официальном сайте уполномоченного по правам человека в регионе. Также для удобства создан специализированный навигационный сервис на областном портале государственных услуг.
Граждане, подписавшие контракт на военную службу в Московской области, имеют право на федеральные компенсационные выплаты, единовременную финансовую помощь от региона и комплексную социальную поддержку. Для иностранных граждан, зачисленных в состав Вооружённых сил РФ, предусмотрена упрощённая и ускоренная процедура получения российского гражданства.
Дополнительные гарантии распространяются и на семьи военнослужащих. Так, близким контрактников оказывается содействие в трудоустройстве при возможных сокращениях на работе. Дети военнослужащих получают преимущества при поступлении в ведущие вузы страны, обеспечиваются бесплатным школьным питанием и зачисляются в детские сады в приоритетном порядке.
Размер ежемесячного денежного довольствия зависит от занимаемой должности и воинского звания. Так, для рядового состава выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взвода — от 242 тысяч рублей. Помимо базового оклада предусмотрены дополнительные надбавки и премии за выполнение боевых задач, в том числе вознаграждения за уничтожение техники противника.
Подробные сведения можно получить на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: +7 495 990 7777.
Читайте также: