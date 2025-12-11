«Офицеры России» выступили за достижение целей СВО любым путем

11 декабря 2025, 19:27

Фото: iStock/macky_ch

В Москве состоялась торжественная конференция, посвященная Дню Героев Отечества, в которой приняли участие более 200 боевых генералов и офицеров, герои России и Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, а также представители ветеранских и волонтерских организаций.





Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой полностью поддержал позицию президента РФ Владимира Путина в достижении всех целей и задач спецоперации дипломатическим или военным путем.





«Нас устроит и первый вариант, и второй, если мы добьемся всего на поле боя. Время требует от каждого из нас — армии и гражданского общества — приложения всех усилий, способных привести Россию к безоговорочной Победе! Уверен, что так и будет!» — приводит Общественная Новостей слова Липового.

«Мы все — служивые люди, не понаслышке знаем, что такое боевые задачи, тяготы и лишения войны. Сегодня все мы на фронте, каждый на своем участке. Цель и задача у нас одна — победа России!» — сказал Герой РФ полковник Александр Головашкин.