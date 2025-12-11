«Офицеры России» выступили за достижение целей СВО любым путем
В Москве состоялась торжественная конференция, посвященная Дню Героев Отечества, в которой приняли участие более 200 боевых генералов и офицеров, герои России и Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, а также представители ветеранских и волонтерских организаций.
Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой полностью поддержал позицию президента РФ Владимира Путина в достижении всех целей и задач спецоперации дипломатическим или военным путем.
«Нас устроит и первый вариант, и второй, если мы добьемся всего на поле боя. Время требует от каждого из нас — армии и гражданского общества — приложения всех усилий, способных привести Россию к безоговорочной Победе! Уверен, что так и будет!» — приводит Общественная Новостей слова Липового.
В свою очередь председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», Герой Советского Союза полковник Владимир Горовой заявил, что Россия всегда доводит начатое до конца, особенно когда дело касается боевых действий.
Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк особенно оценил вклад предприятий ВПК, где люди работают в три смены, создавая вооружение для тех, кто находится на фронте.
«Мы все — служивые люди, не понаслышке знаем, что такое боевые задачи, тяготы и лишения войны. Сегодня все мы на фронте, каждый на своем участке. Цель и задача у нас одна — победа России!» — сказал Герой РФ полковник Александр Головашкин.