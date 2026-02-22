Российский боец в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ в ДНР

22 февраля 2026, 06:39

Фото: iStock/Sinenkiy

В тяжелых боях под Красноармейском российский военнослужащий сумел взять в плен восемь противников. Об этом РИА Новости рассказал пленный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.





Его группу отправили на передовую позицию к Красноармейску, где их сразу же начала обстреливать российская артиллерия. В какой-то момент к деморализованным солдатам подлетел дрон ВС РФ с призывом сдаваться, однако с порядком действий в такой ситуации украинцы не были знакомы.



«Потом пришла посылка нам – обед. И нас (восемь человек. – Прим. «Радио 1») взял в плен один человек», — рассказал военный.