Российский боец в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ в ДНР
В тяжелых боях под Красноармейском российский военнослужащий сумел взять в плен восемь противников. Об этом РИА Новости рассказал пленный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.
Его группу отправили на передовую позицию к Красноармейску, где их сразу же начала обстреливать российская артиллерия. В какой-то момент к деморализованным солдатам подлетел дрон ВС РФ с призывом сдаваться, однако с порядком действий в такой ситуации украинцы не были знакомы.
«Потом пришла посылка нам – обед. И нас (восемь человек. – Прим. «Радио 1») взял в плен один человек», — рассказал военный.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.