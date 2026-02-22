Достижения.рф

Серия взрывов прогремела в Саратовской области

Фото: iStock/irontrybex

Система противовоздушной обороны сработала над Саратовом и Энгельсом. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.



По данным канала, прогремело минимум десять взрывов в южной части Саратова. От громких звуков у припаркованных машин сработала сигнализация. Похожая ситуация наблюдается и в Энгельсе.

По предварительной информации, оба города пытаются атаковать украинские беспилотники, доносится вой сирен, оповещающих о воздушной опасности. Местные жители утверждают, что видели две яркие вспышки над рекой Волгой.

Аэропорт Саратова временно прекратил выпускать и принимать рейсы. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

