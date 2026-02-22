Достижения.рф

ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.



Над Белгородской областью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов, над Саратовской областью — 14, над Воронежской и Смоленской областями — по 11. Над Брянской областью ликвидировали девять дронов, над Курской — семь, над Калужской — три. Один беспилотник уничтожили над Республикой Крым, ещё один — над Московским регионом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

