ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ

22 февраля 2026, 07:40

Силы ПВО ночью сбили 86 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.