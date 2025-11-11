Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

11 ноября 2025, 07:35

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 37 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Ночью российские средства ПВО успешно уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.