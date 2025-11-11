Достижения.рф

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 37 БПЛА ВСУ
Ночью российские средства ПВО успешно уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.



Среди сбитых дронов — десять над Крымом, восемь в Саратовской области и семь в Орловской. Липецкая и Ростовская области стали местом уничтожения трех аппаратов. Также три дрона были сбиты над Черным морем, один — над Брянской областью, еще один — над Воронежской, и один в Калужской.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

