Бойцы РФ установили на грузовик «Урал» морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» — видео

Военкор Дамбиев: Бойцы РФ установили бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» на грузовик «Урал»
Российские бойцы установили морской бомбомет на грузовой автомобиль «Урал». Кадры самодельной реактивной системы залпового огня (РСЗО) выложил в своем Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.



По его словам, транспорт в настоящий момент находится в зоне проведения СВО.

На опубликованном видео можно разглядеть, что к грузовой платформе грузовика прикреплен бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2». Изначально это орудие разрабатывали для запуска глубинных бомб РГБ-60. Система способна вести залповый огнь 12 снарядами на расстояние до пяти километров.



Мария Моисеева

