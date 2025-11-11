Бойцы РФ установили на грузовик «Урал» морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» — видео
Российские бойцы установили морской бомбомет на грузовой автомобиль «Урал». Кадры самодельной реактивной системы залпового огня (РСЗО) выложил в своем Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.
По его словам, транспорт в настоящий момент находится в зоне проведения СВО.
На опубликованном видео можно разглядеть, что к грузовой платформе грузовика прикреплен бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2». Изначально это орудие разрабатывали для запуска глубинных бомб РГБ-60. Система способна вести залповый огнь 12 снарядами на расстояние до пяти километров.
