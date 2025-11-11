На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном направлении подразделения ВС РФ продолжили тактическое продвижение, в то время как противник не проявлял значительной активности и занимался перегруппировкой сил. На двух участках в лесополосе штурмовые группы мотострелков и морской пехоты провели успешную атаку, продвинувшись вперед и заняв новые позиции. В результате этих действий линия фронта сместилась на 300 метров. На Теткинском и Глушковском направлениях значительных изменений на линии соприкосновения не произошло. В то же время российская артиллерия и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов осуществляли точные удары по выявленным целям, в частности, были поражены скопления живой силы ВСУ в районе Павловки.
Харьковская область
На левобережье Волчанска штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на 200 метров и закрепились в 15 зданиях. Сообщается о продолжающейся массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ. В лесном массиве Синельниково российские подразделения продвинулись вглубь на 250 метров и заняли три опорных пункта ВСУ. В направлении Мелового-Хатнего продвижение составило 550 метров по лесополосам с расширением зоны контроля. Расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли удары по позициям противника в районе Приколотного.
Красноармейское направление
На данном направлении продолжаются ожесточенные бои. Минобороны сообщило об освобождении Гнатовки. ВС РФ продолжают зачистку частного сектора в районе «Динас» и готовятся к штурму его многоэтажной застройки. Продолжаются бои в районе Ровного, а также зачистка территорий к северу от Котлино и Удачного. Обстановка остается крайне напряженной из-за постоянных контратак противника. ВСУ предпринимают попытки срезать Добропольский выступ, атакуя по линии Шахово – Никаноровка. В районе Шахово идут тяжелые бои, активность противника отмечена и в районах Сухецкого, Никаноровки, Нового Шахово и Дорожного. В то же время в районе Гришино российские войска успешно отбили семь вражеских контратак.
Гуляйпольское направление
Российские войска развивают успешное наступление на данном направлении. Министерство обороны РФ подтвердило освобождение населённых пунктов Сладкое и Новое. Российские штурмовые группы, выйдя из Нового, продвинулись на окраины Новоуспеновского. Параллельно идут ожесточённые бои на подступах к Ровнополю. В районе Успеновки за последние дни удалось захватить более 25 квадратных километров. До стратегически важного Гуляйполя остаётся около 10 километров. Севернее, в окрестностях Орестополя и Великомихайловки, активно применяются авиационные удары по позициям ВСУ.
Купянское направление
На Купянском направлении отмечено успешное продвижение российских подразделений. В ходе наступательных действий в восточной части города заняты позиции в районе хлебокомбината. Продолжаются бои в лесном массиве к востоку от железнодорожной станции Оливино. Значительный тактический успех достигнут в районе села Хатнее, где российские военные продвинулись вглубь вражеской обороны на расстояние до 1 километра и закрепились на новых рубежах. Предпринимаемые ВСУ контратаки с северо-западного направления не имеют существенного результата и успешно отбиваются подразделениями ВС РФ.
Северское направление
На Северском направлении российские подразделения продолжают наступление. Отмечено успешное продвижение в районе Новосёловки, расположенной восточнее города. Южнее Северска ведутся ожесточенные бои за контроль над господствующими высотами. Захват этих высот имеет ключевое тактическое значение для создания плацдарма и последующего штурма населенного пункта Звановка и южных окраин самого Северска. Артиллерия и ударные БПЛА активно поддерживают наступление пехотных подразделений, нанося удары по укрепленным позициям ВСУ.