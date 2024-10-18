Медведев заявил, что у Киева есть все возможности создать «грязную бомбу»

Фото: сайт Кремля
У киевского режима есть все возможности для создания «грязной бомбы». Об этом у себя в Telegram-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать «грязную бомбу», — гласит сообщение политика.В качестве возможностей Медведевым упоминаются технологии, сырье и специалисты, а чтобы изготовить заряд с небольшой мощностью, по его словам, хватит любой лаборатории времен СССР.
«Часики тикают», — резюмировал Медведев.
Ранее издание Bild, ссылаясь на источники, информировало, что украинское руководство рассматривает возможность восстановить запасы ядерных вооружений.
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