«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского встретили без энтузиазма в Евросовете и НАТО, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. <...> Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны. <...> Этот план не решает проблему, не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность», — прокомментировал он в рамках встречи руководителей военных ведомств стран-участниц НАТО в Брюсселе.Перед этим венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал, что «победный план» Зеленского приведет его к проигрышу. При этом, по словам Орбана, большая часть участников брюссельского саммита готова к продолжению конфликта.
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Никита Кротов