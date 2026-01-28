Фицо спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Фицо: конфликт на Украине закончится в 2027 году
Вооружённое противостояние на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. С таким прогнозом выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, после завершения боевых действий «все придут в себя». Глава правительства особо подчеркнул экономические взаимоотношения между ЕС и Россией, которые, как он считает, непременно начнутся восстанавливаться по инициативе западных партнёров.
«Разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. Все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес», – заявил политик изданию Hlavné Správy.Фицо отметил, что такую точку зрения имеет не только он. Как утверждает словацкий премьер-министр, экономисты и политики из Германии в компании с другими представителями Евросоюза уже давно хотят начать зарабатывать вместе с российскими коллегами.