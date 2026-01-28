28 января 2026, 06:14

Фицо: конфликт на Украине закончится в 2027 году

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Вооружённое противостояние на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. С таким прогнозом выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.





По его словам, после завершения боевых действий «все придут в себя». Глава правительства особо подчеркнул экономические взаимоотношения между ЕС и Россией, которые, как он считает, непременно начнутся восстанавливаться по инициативе западных партнёров.



«Разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. Все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес», – заявил политик изданию Hlavné Správy.