Обломки БПЛА рухнули на жилые дома в Краснодарском крае
Украинские беспилотники атаковали Северский район Краснодарского края. О последствиях сообщили в Телеграм-канале регионального оперштаба.
Под ударом оказался хутор Свободный. Там фрагменты БПЛА упали на два частных дома. В результате у обоих зданий частично выбило стекла из оконных рам.
Ещё два жилых дома получили повреждения в станнице Северской. У одного из них пострадала кровля, потолок и пол. Другая постройка осталась без остекления.
«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении операштаба.Ранее украинские беспилотники атаковали Брянскую область. В результате удара пострадал мирный житель.