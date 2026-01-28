Обломки БПЛА рухнули на жилые дома в Краснодарском крае

28 января 2026, 05:22

Фото: iStock/Standart

Украинские беспилотники атаковали Северский район Краснодарского края. О последствиях сообщили в Телеграм-канале регионального оперштаба.





Под ударом оказался хутор Свободный. Там фрагменты БПЛА упали на два частных дома. В результате у обоих зданий частично выбило стекла из оконных рам.



Ещё два жилых дома получили повреждения в станнице Северской. У одного из них пострадала кровля, потолок и пол. Другая постройка осталась без остекления.



«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении операштаба.