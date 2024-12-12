Владимир Зеленский
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Владимир Зеленский не спешит с мобилизацией 18-летних, опасаясь негативной реакции со стороны их матерей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Жарихина, именно женщины в возрасте от 40 до 50 лет составляют основной электорат Зеленского, и подчинить их требования сложнее, чем мужчин этого же возраста.
Эксперт также отметил, что затягивание переговорного процесса со стороны Зеленского связано с его желанием сохранить возможность для торга. Он подчеркнул, что если Зеленский откажется от территориальных претензий сейчас, то у него не останется аргументов для будущих предложений. В этом контексте возможность призыва молодежи на фронт придает Зеленскому определенный политический вес, так как других опций у него практически не осталось.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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«Зеленский не хочет мобилизовывать 18-летних, так как боится не справиться с протестами их родителей. Например, матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными», — указано в материале.
Эксперт также отметил, что затягивание переговорного процесса со стороны Зеленского связано с его желанием сохранить возможность для торга. Он подчеркнул, что если Зеленский откажется от территориальных претензий сейчас, то у него не останется аргументов для будущих предложений. В этом контексте возможность призыва молодежи на фронт придает Зеленскому определенный политический вес, так как других опций у него практически не осталось.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова