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ЕС планирует окончательный отказ от российского топлива

В Европе захотели навсегда разорвать связи с РФ в топливной сфере
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении Европейского Союза навсегда отказаться от российского топлива. Свое мнение он высказал в интервью изданию Politico.
Еврокомиссар подчеркнул, что достигнутое снижение зависимости от российских энергоносителей является значительным достижением для Европы.

Йоргенсен добавил, что текущий курс развития энергетической политики ЕС требует пересмотра. Вскоре будет представлен план, который окончательно разорвет все энергетические связи между Россией и Европейским Союзом. Он призвал европейские страны обратить внимание на возобновляемые источники энергии, что, по его мнению, позволит обеспечить более «зеленое» будущее для региона. Комиссар также акцентировал внимание на необходимости снижения цен на энергоносители для промышленности и граждан Европы, заявив, что это станет его главным приоритетом.



Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ес
Politico: в ЕС заявили о неэффективности кампании по отказу от российского газа
Йоргенсен заявил, что кампания по отказу от российского газа даёт сбой
12 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/Cylonphoto

Кампания Евросоюза по отказу от российского топлива, в частности от российского сжиженного природного газа (СПГ), который ЕС активно покупает, «начинает двигаться в неправильном направлении», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен газете Politico.
По его словам, нужно искать иные подходы, чтобы достигнуть цели — полностью отказаться от российского топлива.

Йоргенсен добавил, что его новый план в первую очередь будет сосредоточен не только на газе, но и «на нефти и ядерной энергии» и осуществлён в первые 100 дней с момента его вступления в должность, в начале марта 2025 года.
В последние месяцы политика отказа от российских энергоносителей зашли в тупик, пишет Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Согласно прогнозу товарной платформы, Евросоюз импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.

В 2021 году поставки российского газа составляли около 45% от всего газового импорта ЕС. Большинство стран, входящие в Евросоюз, решили отказаться от закупок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции ЕС Россия потребовала от всех недружественных стран платить за газ в рублях.

В то же время за последние два года закупки российского СПГ увеличились в ЕС на 40 % от уровня 2021 года.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение поставок российского газа к 2027 году.

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Глава Минцифры Шадаев: средняя зарплата в сфере IT составляет 185 тысяч рублей
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#ес
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Глава Минцифры Шадаев: средняя зарплата в сфере IT составляет 185 тысяч рублей
12 декабря 2024, 02:15

Фото: iStock/guteksk7

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о средней зарплате в 185 тысяч рублей в сфере IT. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным
«У нас за четыре года количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50%. Зарплата средняя 185 тыс. рублей» — сообщил Шадаев.

Также он добавил, что на сегодняшний день в общий штат сотрудников в IT превышает 850 тысяч человек. Согласно статистике, свыше 100 тысяч из них пришли в эту сферу в прошедшие восемь месяцев. К тому же Шадаев заявил о нехватке кадров, так как в РФ растет разрыв между средней зарплатой в экономике и в IT-отрасли.

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#зарплата
#it
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Экономист предрек судьбу криптовалют
Экономист Гольдфайн: криптовалюты зависит от госрегулирования и манипуляций
11 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/bizoo_n

Рынок криптовалют продолжит развиваться, но для получения устойчивого положения в мировой экономике он должен справиться с проблемами государственного регулирования, манипуляций крупными игроками и конкуренции с цифровыми валютами разных стран. Об этом заявил экономист Евгений Гольдфайн. По его словам, очевидно одно: криптовалюты навсегда пришли в нашу жизнь.
«Рынок криптовалют продолжает развиваться, но чтобы занять устойчивое место в мировой экономике, он должен справиться с проблемами регулирования, манипуляций и конкуренции с государственными цифровыми деньгам, — пояснил Гольдфайн в беседе с Общественной Службой Новостей. — Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но очевидно одно: мир цифровых денег уже стал неотъемлемой частью современной финансовой системы».
В то же время эксперты уже начали делиться своими прогнозами о курсе биткоина в 2025 году. Как заявил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли в комментарии для «Газеты.Ru», в первом полугодии эта криптовалюта закрепится на отметке выше 100 тысяч долларов за единицу.
«Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тыс. в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тыс. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тыс.», — поделился аналитик.
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Соцфонд РФ: пенсии работающих пенсионеров индексируются на 7,3% в 2025 году
11 декабря 2024, 21:56

Фото: iStock/ Inside Creative House

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% — прибавка для такой категории граждан будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщалось на сайте Социального фонда России.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров — ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций», — отмечалось в сообщении.

В фонде уточнили, что размер индексации пенсии в 2025 году будет высчитываться, учитывая размер, который должен был быть, если бы в 2016 году правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров. Денежные средства будут суммироваться с выплатами, которые приходят в 2024 году.


«Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии», — сказали в фонде.

В Социальном Фонде России добавили, что поэтому максимальное увеличение выплат коснётся тех пенсионеров, которые до этого уволились с работы.

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#индексация
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Эксперт Березнюк не увидел причин для взлёта «индекса холодца» перед Новым годом
11 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock / Smederevac

Опасаться серьёзного повышения в России цен на мясо, то есть взлёта так называемого «индекса холодца», перед Новым годом не стоит.
Такое мнение высказал «Радио 1» управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
«Традиционно к концу года все мясопереработчики осуществляют основные объемы заготовки мясной продукции. То есть тенденции за две-три недели до Нового года к какому-то серьёзному росту цен на мясо или готовую мясопродукцию я не вижу. Недавно все обсуждали, что некоторые мясопереработчики отправили письма о повышении цен на свою продукцию от 7 до 10%. Но опять же это будет касаться уже года следующего, исходя из бизнес-моделей и прогнозов, связанных с той же ключевой ставкой, с кредитами на оборотные средства. Поэтому я сомневаюсь, что стоит ожидать под конец года значительного роста цен. Сейчас они будут стабильны», – дал прогноз Березнюк.
Он напомнил, что в России год назад был всплеск цен на мясо бройлера. Но предприятия нарастили производство, и спрос стал удовлетворяться текущим предложением.
«Действительно, об этом все говорили – цен на тушку бройлера улетела в какой-то момент в космос. Но все прекрасно понимали, какие факторы этому способствовали. Нарастили объёмы – соответственно и цена упала. То же самое относится к свинине», – добавил эксперт.
Он предположил, что говядина немного подрастёт в цене в будущем году, но это больше относится к опту.

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#экономика
#цена
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#питание
#россия
#торговля
#мясо
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Эксперт рассказала, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Санкт-Петербурге
Эксперт Денисова: нет никаких предпосылок для снижения цен на жилье в Петербурге
11 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/romanevgenev

На сегодняшний день никаких предпосылок для снижения цен на жилье в Санкт-Петербурге. Об этом заявила начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. По ее словам, чтобы квартиры начали дешеветь, застройщикам придется работать себе в убыток, чего они делать не станут.
«Не надо мечтать купить жилье в историческом центре. У нас активно застраивается пригород, и там есть хорошие предложения. Под лежачий камень вода не течет. Есть люди, которые с 90-х годов жалуются, но продолжают жить в коммуналках. А есть те, которые по четыре раза успели переехать и теперь живут в хороших условиях. Сегодня нет никаких предпосылок для снижения цен», — предложила аналитик в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников и вовсе считает, что в декабре Центробанк может повысить ключевую ставку до 23%, что непременно отразится на рынке недвижимости. В комментарии для «Москвы 24» он пояснил, что инфляция подскочила из-за обесценивания рубля, который просел за минувший год более чем на 20%.
«Я полагаю, что ее увеличат с 21 до 23%. Также в Банке России пошлют сигналы по дальнейшим решениям касаемо ключевой ставки и перечислят факторы, которые могут стимулировать инфляцию в будущем году или же ее притормаживать», — рассказал эксперт.
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#эксперт
#жильё
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#спрос
#люди
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В Балашихе стартует строительство распределительного центра сети «Спортмастер»
11 декабря 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Спортмастер» приступает к строительству распределительного центра в городском округе Балашиха на участке площадью 30 гектаров, разрешение на проведение работ уже получено, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект оценивается более чем в 5,5 млрд рублей. Ввести распределительный центр в эксплуатацию планируется в 2026 году. Благодаря данному центру в Подмосковье будет создано свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что создание распределительного центра «Спортмастера» позволит увеличить мощности расположенного на смежном участке логистического комплекса компании. В настоящее время численность сотрудников этого логистического комплекса составляет около 2 тысяч человек.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Названы топ-3 городов Подмосковья с самым дорогим арендным жильем
Эксперт Каменев: снять квартиру в Подмосковье можно в среднем за 44,2 тыс. руб
11 декабря 2024, 10:14

Фото: istockphoto / chanakon laorob

Аренда жилья в Московской области — актуальный и важный вопрос для многих, кто ищет варианты для долгосрочной аренды вблизи столицы. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал для «Радио 1» о текущих тенденциях на рынке аренды в Подмосковье в 2024 году и о самых высоких ценах на жилье.

Что сейчас происходит на рынке аренды недвижимости в Подмосковье


В ноябре 2024 года число предложений на рынке долгосрочной аренды в Московской области выросло на 12 % по сравнению с октябрём текущего года.

Наибольший рост наблюдался в Серпухове (43 %), Красногорске (14 %) и Балашихе (12 %).

Специалист отмечает, что увеличение количества объявлений связано с переходом собственников вторичной недвижимости в сегмент долгосрочной аренды. Такая тенденция прослеживается как в общем объёме предложений по Подмосковью, так и в отдельных городах региона.

Наибольшее количество предложений по долгосрочной аренде жилья в ноябре 2024 года было зафиксировано в таких крупных городах Подмосковья, как:

  • Красногорск (1943 объекта);
  • Балашиха (1644 объекта);
  • Люберцы (1240 объектов);
  • Мытищи (1038 объектов);
  • Видное (968 объектов).

Сколько стоит снять квартиру в Подмосковье


«Снять квартиру в городах Московской области в ноябре этого года можно было в среднем за 44,2 тыс. рублей. В отдельных городах, например, в Истре и Павловском Посаде стоимость долгосрочной аренды по сравнению с этим октябрем снизилась на 15% и 11% соответственно», — рассказал Каменев.

Стоимость аренды жилья уменьшилась и в других населённых пунктах Подмосковья, например, в Апрелевке (-9%), Красногорске (-8%) и Раменском (-5%). Это объясняется изменением спроса после завершения пикового сезона, который пришёлся на конец августа и начало сентября.


Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре
Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре

Почему в некоторых городах Подмосковья стоимость аренды снизилась


В будущем цены могут снизиться из-за дальнейшего увеличения предложения.

Кроме того, владельцы, которые раньше продавали вторичное жильё, переходят на рынок аренды.

Помимо этого, наблюдается рост числа новостроек, которые доступны для долгосрочной аренды.

Топ-3 города в Подмосковье, где аренда квартир самая дорогая


Среди крупных городов Московской области ноябрь 2024 года показал, что аренда жилья была самой дорогой в Котельниках — средняя цена составляла 65 тысяч рублей в месяц.

Снять жильё в Красногорске и Реутове стоило в среднем 60 тысяч рублей.

«Наименьшая стоимость аренды среди крупных городов Подмосковья зафиксирована в Павловском Посаде (25 тыс. рублей), Орехово-Зуеве (25 тыс. рублей) и Наро-Фоминске (26 тыс. рублей)», — сообщил эксперт.

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В МГТУ им. Баумана отрыли студенческое КБ авиакорпорации «Рубин»
10 декабря 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Москве на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана начало работу студенческое конструкторское бюро имени первого директора и главного конструктора балашихинской авиационной корпорации «Рубин» Трифона Башты. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Студенты смогут проектировать гидравлические агрегаты, тормозные системы, авиационные колеса и другие взлётно-посадочные устройства. Курировать обучение будут преподаватели университета, специалисты конструкторского и технологического отделов авиакорпорации.

Предприятие производит продукцию, имеющую важное значение для страны.
«Корпорация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надёжности воздушного транспорта в России. Оно вкладывает ресурсы в подготовку специалистов и сотрудничает с образовательными учреждениями. Молодым людям такие проекты помогают получить опыт работы на производстве и определиться с будущей профессией», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Корпорация «Рубин» также планирует создать у себя стендовую базу для обучения студентов на предприятии.

Основанный в 1946 году «Рубин» участвует в программе импортозамещения, исполняет гособоронзаказ. В частности, его изделия будут работать на новых самолётах Ту-214, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

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