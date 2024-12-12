ЕС планирует окончательный отказ от российского топлива

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении Европейского Союза навсегда отказаться от российского топлива. Свое мнение он высказал в интервью изданию Politico.
Еврокомиссар подчеркнул, что достигнутое снижение зависимости от российских энергоносителей является значительным достижением для Европы.
Йоргенсен добавил, что текущий курс развития энергетической политики ЕС требует пересмотра. Вскоре будет представлен план, который окончательно разорвет все энергетические связи между Россией и Европейским Союзом. Он призвал европейские страны обратить внимание на возобновляемые источники энергии, что, по его мнению, позволит обеспечить более «зеленое» будущее для региона. Комиссар также акцентировал внимание на необходимости снижения цен на энергоносители для промышленности и граждан Европы, заявив, что это станет его главным приоритетом.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Йоргенсен добавил, что текущий курс развития энергетической политики ЕС требует пересмотра. Вскоре будет представлен план, который окончательно разорвет все энергетические связи между Россией и Европейским Союзом. Он призвал европейские страны обратить внимание на возобновляемые источники энергии, что, по его мнению, позволит обеспечить более «зеленое» будущее для региона. Комиссар также акцентировал внимание на необходимости снижения цен на энергоносители для промышленности и граждан Европы, заявив, что это станет его главным приоритетом.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова