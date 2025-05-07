Фицо заявил, что Эстония пытается сорвать его полет в Москву на День Победы

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Эстония пытается сорвать визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву на День Победы. Об этом политик написал в соцсетях. Он уточнил, что его спецборту не дали пролететь в Россию.
«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — заявил Фицо.Премьер добавил, что эстонская сторона отказала, несмотря на имеющееся разрешение на использование воздушного пространства республики.
Политик подчеркнул, что он не успевает на запланированные 8 мая вечерние мероприятия в столицу. Сейчас идет поиск альтернативных маршрутов, резюмировал премьер.
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