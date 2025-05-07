Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Фицо заявил, что Эстония пытается сорвать его полет в Москву на День Победы

Фицо заявил, что Эстония пытается сорвать его полет в Москву на День Победы

Фицо заявил, что Эстония не дала пролететь его спецборту в Россию
Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Эстония пытается сорвать визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву на День Победы. Об этом политик написал в соцсетях. Он уточнил, что его спецборту не дали пролететь в Россию.
«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — заявил Фицо.
Премьер добавил, что эстонская сторона отказала, несмотря на имеющееся разрешение на использование воздушного пространства республики.

Политик подчеркнул, что он не успевает на запланированные 8 мая вечерние мероприятия в столицу. Сейчас идет поиск альтернативных маршрутов, резюмировал премьер.

Читайте также:

Президент Азербайджана Алиев отказался от визита в Москву на 9 Мая

Спецпроект к 80-летию Победы представил истории подмосковных предприятий

В Подольске наградили участников СВО и волонтёров
#мир
#россия
#украина
#сво
#день победы
#москва
#роберт фицо
#новости
#эстония
Два предприятия в Курской области получили повреждения после атаки ВСУ
В Курской области пострадала птицефабрика и сахарный завод после атаки ВСУ
07 мая 2025, 21:31

Фото: istockphoto/N-sky

Бройлерный цех птицефабрики и автотранспортный цех сахарного завода пострадали после атаки ВСУ в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Удар пришёлся по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» — в результате повреждена крыша, выбиты окна, посечён фасад», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что повреждены машины сотрудников и экскаватор. Удар по птицефабрике произошел накануне, написал глава региона.

«Повреждён бройлерный цех птицефабрики АО «Черкизово» в деревне Бекетово Горшеченского района», — отметил Хинштейн.
Он резюмировал, что в обоих случаях никто не пострадал, призвав граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Читайте также:

В Нижегородской области около частных домов упал дрон

Ситуация с атаками ВСУ по России будет ухудшаться, заявил Коц

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#александр хинштейн
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижегородской области около частных домов упал дрон
Никитин: в Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
07 мая 2025, 20:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дрон упал около частных домов в Нижегородской области. Как уточнил губернатор Глеб Никитин, имеются незначительные повреждения.
«Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества», — сказано в публикации чиновника.

Никитин добавил, что местные власти осматривают место происшествия.

По информации Минобороны России, за сутки ВСУ выпустили по российским территориям 524 дрона. По мнению военкоров, ситуация с атаками украинских дронов будет ухудшаться.

Боевики ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Российское руководство отмечало террористические методы киевского режима.

Читайте также:

ВСУ ударили по Донецку кассетной ракетой HIMARS

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили по Донецку кассетной ракетой HIMARS
Боевики ВСУ ударили по Петровскому району Донецка кассетной ракетой HIMARS
07 мая 2025, 20:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Кассетной ракетой HIMARS по Петровскому району Донецка ударили боевики ВСУ. Об этом журналистов проинформировал начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по документированию преступлений ВСУ Сергей Переверзев.
«На месте происшествия (…) обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня «Хаймерс», ракета кассетного типа», — прокомментировал он.

Переверзев добавил, что есть пострадавшие, на дороге сгорела одна гражданская машина при попадании суббоеприпаса. Все необходимые данные сейчас уточняют, заключил Переверзев.

Читайте также:

Ситуация с атаками ВСУ по России будет ухудшаться, заявил Коц

В Минобороны доложили последние новости СВО

Москалькова заявила о тяжелых переговорах с Киевом после обмена пленными
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#днр
#донбасс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ситуация с атаками ВСУ по России будет ухудшаться, заявил Коц
07 мая 2025, 19:51

Фото: istockphoto/Diy13

Обстановка с атаками украинских дронов по России будет ухудшаться, считает военкор KP.RU Александр Коц. По мнению журналиста, «рекорд» самой массовой атаки беспилотников будет побит.
«Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит», — написал Коц в Telegram-канале.
Он добавил, что у ВС РФ имеются техсредства, чтобы вести борьбу против выпущенного «роя» беспилотников. Военкор назвал ракету ТКБ-1055 «Гвоздь» в качестве примера, которую можно установить на комплекс «Панцирь» в количестве 48 штук.

«По всем показателям нужное и полезное оружие, в теории способное прикрыть важный объект даже от роя дронов. Осталось только наладить серийное производство», — резюмировал Коц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии дрона, который летел на город. В Минобороны РФ докладывали, что ВСУ за сутки выпустили по России 524 дрона.

Читайте также:

На Украине сообщили о гибели проектировщика дронов

Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву

В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дрон
#всу
#новости
#военкор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров может гордиться результатами развития Чечни, заявил Путин
07 мая 2025, 19:09

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики.
«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал президент.
Путин добавил, что прошедшие подготовку в Чечне бойцы блестяще выполняют задачи в зоне спецоперации. По словам верховного главнокомандующего, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно информирует о происходящем в зоне боевых действий, упоминая военнослужащих, подготовленных в Чеченской Республике.

Читайте также:

На Украине сообщили о гибели проектировщика дронов

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
#мир
#россия
#чечня
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате