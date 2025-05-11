Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина о необходимости возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Дипломат добавила, что глава Российской Федерации четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет поговорить о перемирии.
Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.
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