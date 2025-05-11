Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)
Предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной является серьезным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его комментарий был показан в эфире Первого канала.
По словам официального представителя Кремля, данное предложение подтверждает реальное намерение найти мирное решение.
Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова