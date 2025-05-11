Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
Американский лидер Дональд Трамп, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
«Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — отметил глава Соединенных Штатов.
Трамп подчеркнул, что продолжит работать с Москвой и Киевом.
Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Трамп рассказал, что потерял сон из-за конфликта на Украине
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева
Екатерина Коршунова