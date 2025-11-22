Фицо заявил об «абсолютной победе» России

22 ноября 2025, 10:13

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что план Трампа по Украине усилит Россию

Фото: Istock/macky_ch

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Слова политика передает словацкое издание Novinky.





По мнению Фицо, если Киев и Брюссель примут эти предложения, то Россия добьётся «абсолютной победы».

«Если это соглашение будет подписано, Россия выйдет из него абсолютным победителем», — подчеркнул политический деятель.