Фицо заявил об «абсолютной победе» России
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что план Трампа по Украине усилит Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Слова политика передает словацкое издание Novinky.
По мнению Фицо, если Киев и Брюссель примут эти предложения, то Россия добьётся «абсолютной победы».
«Если это соглашение будет подписано, Россия выйдет из него абсолютным победителем», — подчеркнул политический деятель.Он добавил, что такие итоги сделки не только укрепят позиции России в моральном плане, но и дадут ей значительные экономические преимущества. В то же время европейские лидеры не поддерживают эту инициативу в её текущем виде и уже работают над собственными коррективами.
Британская газета The Guardian сообщает, что в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге запланировали отдельную встречу, где попытаются «усилить» американский план. Участники саммита обсудят подходы к урегулированию конфликта 22 ноября.