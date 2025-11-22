Достижения.рф

Успехи ВС РФ на Запорожском направлении, освобождение Новосёловки, Радостного и Ямполя: последние новости СВО на 22 ноября

Фото: Минобороны РФ

На фронтах специальной военной операции российские войска развивают наступательную инициативу, демонстрируя высокие темпы продвижения на нескольких стратегических направлениях. Решительные действия штурмовых отрядов, подкрепленные огневой поддержкой с воздуха и земли, способствуют освобождению новых территорий и населенных пунктов. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении ВС РФ продолжили активное наступление. В течение дня российские подразделения улучшили свои тактические рубежи, осуществив успешное наступление вдоль лесных массивов на семи участках. В результате занята территория более 800 метров. В районе Алексеевка и Андреевка российские военнослужащие успешно предотвратили две попытки наступления вражеских штурмовых групп.

Формирования ВСУ испытывают острую нехватку ресурсов для обустройства своих позиций. Систематическая нехватка даже базовых маскирующих материалов привела к повышенной уязвимости их объектов. Обнаруженные воздушной разведкой цели эффективно поражаются артиллерийско-авиационными ударами. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений в линии соприкосновения не зафиксировано. В районе Рыжевки огнём артиллерии были уничтожены выявленные скопления живой силы противника.

Харьковская область

На Харьковском направлении сохраняется напряжённая оперативная обстановка. В районе Волчанска и прилегающих территорий продолжаются бои высокой интенсивности, в ходе которых российские подразделения продолжают теснить формирования противника из городской черты и близлежащих лесных массивов. ВС РФ контролируют около 80% Волчанска. За минувшие сутки зачищен ряд улиц, российские подразделения со стороны Синельниково вплотную подошли к поселку Вильча. На участке Меловое-Хатное занята территория глубиной до 300 метров вдоль лесополос.

Краснолиманское направление

На данном направлении подразделениями Российской армии достигнут значительный тактический успех. В результате наступательных действий под контроль ВС РФ полностью перешли населённые пункты Новосёловка, Ставки и Масляковка. Наступление развивается вдоль реки Нетриус, в ходе которого осуществляется фланговый манёвр в районе населённого пункта Яровая. В Дробышево российские подразделения закрепляют занятые позиции в восточной части. Активность разведывательно-диверсионных групп отмечена на восточных окраинах Красного Лимана.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются ожесточённые бои. В районе Звановки продолжаются ожесточённые уличные бои, в ходе которых российские силы укрепляют своё влияние в этом районе. В восточных районах города Северск подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление, методично зачищая один квартал за другим. В результате наступательной операции освобождён населённый пункт Ямполь. В районе Платоновки противник предпринимает контратаки с целью вернуть утраченные позиции, однако все его атаки успешно отбиваются.

Запорожское направление

Продвижение российских войск на данном участке характеризуется как быстрое и координированное. В ходе наступления установлен контроль над населенными пунктами Радостное и Зеленый Гай, а общая площадь освобожденных территорий в этом районе составила более 30 квадратных километров. Продолжаются бои за населенные пункты Червонное и Новое Запорожье.

Одновременно отмечается продвижение российских подразделений в направлении Варваровки и Великомихайловки. Противник, пытаясь компенсировать потери и стабилизировать фронт, прибегает к массированному минированию подступов к Гуляйполю. В результате точных ударов авиации и артиллерии по заранее разведанным целям были уничтожены опорные пункты, блиндажи и живая сила противника. Ситуация для ВСУ осложняется нарушением их логистических цепочек, что ограничивает возможности по снабжению и переброске подкреплений. Эксперты отмечают, что продвижение российских войск к Запорожью создает для украинского командования серьезную стратегическую проблему, вынуждая распылять и без того ограниченные резервы.

Покровское направление

Ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении характеризуется как напряженная, с активными наступательными действиями российских войск и ожесточенным сопротивлением противника. По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, под контроль российских сил перешло свыше 75% территории Покровска. Противник, оказавшись в оперативном окружении, за минувшие сутки осуществил шесть попыток безуспешных попыток прорыва блокады города.

Боевые действия ведутся в микрорайонах Центральный и Горняк, а также в промзоне Покровска. В Димитрове (Мирнограде) идут встречные бои на восточных окраинах. Основные сражения разворачиваются в районе улицы 1 Мая и микрорайоне Восточный, где идут столкновения за контроль над высотной застройкой. Под контролем российских подразделений находится большая часть южной части города и треть микрорайона Западный.

Елена Генералова

