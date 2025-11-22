Успехи ВС РФ на Запорожском направлении, освобождение Новосёловки, Радостного и Ямполя: последние новости СВО на 22 ноября
На фронтах специальной военной операции российские войска развивают наступательную инициативу, демонстрируя высокие темпы продвижения на нескольких стратегических направлениях. Решительные действия штурмовых отрядов, подкрепленные огневой поддержкой с воздуха и земли, способствуют освобождению новых территорий и населенных пунктов. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении ВС РФ продолжили активное наступление. В течение дня российские подразделения улучшили свои тактические рубежи, осуществив успешное наступление вдоль лесных массивов на семи участках. В результате занята территория более 800 метров. В районе Алексеевка и Андреевка российские военнослужащие успешно предотвратили две попытки наступления вражеских штурмовых групп.
Формирования ВСУ испытывают острую нехватку ресурсов для обустройства своих позиций. Систематическая нехватка даже базовых маскирующих материалов привела к повышенной уязвимости их объектов. Обнаруженные воздушной разведкой цели эффективно поражаются артиллерийско-авиационными ударами. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений в линии соприкосновения не зафиксировано. В районе Рыжевки огнём артиллерии были уничтожены выявленные скопления живой силы противника.
Харьковская областьНа Харьковском направлении сохраняется напряжённая оперативная обстановка. В районе Волчанска и прилегающих территорий продолжаются бои высокой интенсивности, в ходе которых российские подразделения продолжают теснить формирования противника из городской черты и близлежащих лесных массивов. ВС РФ контролируют около 80% Волчанска. За минувшие сутки зачищен ряд улиц, российские подразделения со стороны Синельниково вплотную подошли к поселку Вильча. На участке Меловое-Хатное занята территория глубиной до 300 метров вдоль лесополос.
Краснолиманское направлениеНа данном направлении подразделениями Российской армии достигнут значительный тактический успех. В результате наступательных действий под контроль ВС РФ полностью перешли населённые пункты Новосёловка, Ставки и Масляковка. Наступление развивается вдоль реки Нетриус, в ходе которого осуществляется фланговый манёвр в районе населённого пункта Яровая. В Дробышево российские подразделения закрепляют занятые позиции в восточной части. Активность разведывательно-диверсионных групп отмечена на восточных окраинах Красного Лимана.
Северское направлениеНа Северском направлении продолжаются ожесточённые бои. В районе Звановки продолжаются ожесточённые уличные бои, в ходе которых российские силы укрепляют своё влияние в этом районе. В восточных районах города Северск подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление, методично зачищая один квартал за другим. В результате наступательной операции освобождён населённый пункт Ямполь. В районе Платоновки противник предпринимает контратаки с целью вернуть утраченные позиции, однако все его атаки успешно отбиваются.
Запорожское направлениеПродвижение российских войск на данном участке характеризуется как быстрое и координированное. В ходе наступления установлен контроль над населенными пунктами Радостное и Зеленый Гай, а общая площадь освобожденных территорий в этом районе составила более 30 квадратных километров. Продолжаются бои за населенные пункты Червонное и Новое Запорожье.
Одновременно отмечается продвижение российских подразделений в направлении Варваровки и Великомихайловки. Противник, пытаясь компенсировать потери и стабилизировать фронт, прибегает к массированному минированию подступов к Гуляйполю. В результате точных ударов авиации и артиллерии по заранее разведанным целям были уничтожены опорные пункты, блиндажи и живая сила противника. Ситуация для ВСУ осложняется нарушением их логистических цепочек, что ограничивает возможности по снабжению и переброске подкреплений. Эксперты отмечают, что продвижение российских войск к Запорожью создает для украинского командования серьезную стратегическую проблему, вынуждая распылять и без того ограниченные резервы.
Покровское направлениеСитуация на Покровском (Красноармейском) направлении характеризуется как напряженная, с активными наступательными действиями российских войск и ожесточенным сопротивлением противника. По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, под контроль российских сил перешло свыше 75% территории Покровска. Противник, оказавшись в оперативном окружении, за минувшие сутки осуществил шесть попыток безуспешных попыток прорыва блокады города.
Боевые действия ведутся в микрорайонах Центральный и Горняк, а также в промзоне Покровска. В Димитрове (Мирнограде) идут встречные бои на восточных окраинах. Основные сражения разворачиваются в районе улицы 1 Мая и микрорайоне Восточный, где идут столкновения за контроль над высотной застройкой. Под контролем российских подразделений находится большая часть южной части города и треть микрорайона Западный.