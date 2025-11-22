22 ноября 2025, 10:00

Фото: Минобороны РФ

На фронтах специальной военной операции российские войска развивают наступательную инициативу, демонстрируя высокие темпы продвижения на нескольких стратегических направлениях. Решительные действия штурмовых отрядов, подкрепленные огневой поддержкой с воздуха и земли, способствуют освобождению новых территорий и населенных пунктов. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Краснолиманское направление Северское направление Запорожское направление Покровское направление



Сумская область

Харьковская область

Краснолиманское направление

Северское направление

Запорожское направление

Покровское направление