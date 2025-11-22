При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека

22 ноября 2025, 09:29

При атаке дронов ВСУ на промпредприятия Самарской области погибли два человека

Фото: iStock/maxim4e4ek

Силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.