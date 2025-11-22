При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
Силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В Сызрани два человека погибли из-за падения беспилотного летательного аппарата. Еще двое получили травмы. Губернатор отметил, что пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
