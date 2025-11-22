ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области

22 ноября 2025, 10:17

В Рыльске три тысячи жителей остались без света из-за удара ВСУ по подстанции

Фото: iStock/Alex Kochev

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по подстанции в Рыльске Курской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Александр Хинштейн.