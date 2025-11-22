ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по подстанции в Рыльске Курской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В результате атаки около трёх тысяч абонентов остались без электроэнергии. По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор добавил, что энергетики начнут восстановительные работы в ближайшее время. Ситуация находится под личным контролем Хинштейна.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: