В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине

Фото: iStock/Alex Kochev
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли.
По словам Подоляка, началась эскалация военного противостояния. Он также подчеркнул, что украинской армии необходимо высокоточное оружие.
Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Профессор отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на победу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Профессор отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на победу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Екатерина Коршунова