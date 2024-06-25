Флаг ВС РФ в Раздоловке и удар по живой силе ВСУ в Волчанске: последние новости СВО

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В районе Волчанска Вооруженные силы Украины вводят в бой новые резервы, но военные ВС РФ сдерживают атаки.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 25.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
Слобожанское направление
Бойцы ВС РФ ведут бои в Волчанске. Российские военные наносят удары по местам концентрации личного состава Вооруженных сил Украины на линии фронта и в тылу.
Авдеевское направление
Военные ВС РФ продвинулись на западные окраины Новоалександровки. Развивают наступление в сторону Воздвиженки. Южнее идут бои за укрепрайон Вооруженных сил Украины в районе Сокола.
Северское направление
Российские военные водрузили флаг РФ на юго-восточной окраине Раздоловки, что подтверждает частичный контроль над населенным пунктом.
Херсонское направление
Военные ВС РФ расширяют контроль над островной зоной.
Донецкое направление
В Красногоровке российские военные продвигаются в северной части города вдоль реки. Кроме того, в районе Владимировки продвинулись на 2 км вглубь по направлению к трассе Угледар – Константиновка.
Артемовское направление
Военные ВС РФ ведут бои за микрорайон Канал. Ожесточенные бои идут в районе Калиновки.
Купянское направление
Российские военные добились успехов у Новоегорьевки и Синьковки.
Запорожское и Южно-Донецкое направления
В районе Работино и Урожайного продолжаются позиционные бои.
Харьковское направление
Интенсивные бои продолжаются. Линия фронта практически не изменилась. В районе Волчанска ВСУ вводят в бой новые резервы, но российские войска сдерживают атаки.
На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ.
Армия России нанесла удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием
Военные ВС РФ поразили логистический центр Вооруженных сил Украины. В МО РФ отметили, что в числе хранившегося на складе вооружения присутствовали образцы западного производства. В военном оборонительном ведомстве добавили, что всего за сутки ВС РФ поразили 112 районов скопления техники противника.
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
Юрий Содоль был освобожден от должности, а на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе.
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Еще один житель Белгорода пострадал при обстреле города боевиками ВСУ
В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Слобожанское направление
Бойцы ВС РФ ведут бои в Волчанске. Российские военные наносят удары по местам концентрации личного состава Вооруженных сил Украины на линии фронта и в тылу.
Авдеевское направление
Военные ВС РФ продвинулись на западные окраины Новоалександровки. Развивают наступление в сторону Воздвиженки. Южнее идут бои за укрепрайон Вооруженных сил Украины в районе Сокола.
Северское направление
Российские военные водрузили флаг РФ на юго-восточной окраине Раздоловки, что подтверждает частичный контроль над населенным пунктом.
Херсонское направление
Военные ВС РФ расширяют контроль над островной зоной.
Донецкое направление
В Красногоровке российские военные продвигаются в северной части города вдоль реки. Кроме того, в районе Владимировки продвинулись на 2 км вглубь по направлению к трассе Угледар – Константиновка.
Артемовское направление
Военные ВС РФ ведут бои за микрорайон Канал. Ожесточенные бои идут в районе Калиновки.
Купянское направление
Российские военные добились успехов у Новоегорьевки и Синьковки.
Запорожское и Южно-Донецкое направления
В районе Работино и Урожайного продолжаются позиционные бои.
Харьковское направление
Интенсивные бои продолжаются. Линия фронта практически не изменилась. В районе Волчанска ВСУ вводят в бой новые резервы, но российские войска сдерживают атаки.
На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ.
«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче», — сказал он.
Армия России нанесла удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием
Военные ВС РФ поразили логистический центр Вооруженных сил Украины. В МО РФ отметили, что в числе хранившегося на складе вооружения присутствовали образцы западного производства. В военном оборонительном ведомстве добавили, что всего за сутки ВС РФ поразили 112 районов скопления техники противника.
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
Юрий Содоль был освобожден от должности, а на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении оборонительного ведомства.
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе.
Читайте также:
Падение фрагментов БПЛА ВСУ привело к пожару на промплощадке Воронежской области
Еще один житель Белгорода пострадал при обстреле города боевиками ВСУ
В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Дарья Осипова