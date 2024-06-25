Падение фрагментов БПЛА ВСУ привело к пожару на промплощадке Воронежской области

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Падение фрагментов беспилотников ВСУ привело к возгоранию на территории одной из промплощадок Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Падение фрагментов беспилотников ВСУ привело к возгоранию на территории одной из промплощадок Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, никто из граждан не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое жителей Белгорода получили ранения после обстрела со стороны украинских боевиков. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
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Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, никто из граждан не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое жителей Белгорода получили ранения после обстрела со стороны украинских боевиков. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
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Никита Иванов