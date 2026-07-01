ФНС закрыла последний бизнес солиста Little Big Ильи Прусикина* в России

01 июля 2026, 17:49

Илья Прусикин* (Фото: Instagram** @iliyaprusikin)

Налоговая служба закрыла индивидуальное предпринимательство солиста Little Big Ильи Прусикина*, который признан иноагентом. Теперь певец не сможет легально зарабатывать на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.