ФНС закрыла последний бизнес солиста Little Big Ильи Прусикина* в России
Налоговая служба закрыла индивидуальное предпринимательство солиста Little Big Ильи Прусикина*, который признан иноагентом. Теперь певец не сможет легально зарабатывать на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Это ИП оставалось единственным каналом, связывающим музыканта с российским бизнесом. Через него Прусикин* управлял авторскими правами на свои композиции и получал доход от их использования в РФ.
Две предыдущие компании, где он выступал учредителем, — ООО «Давай лайма» и ООО «Литтл биг» — ликвидировали несколько лет назад. На действующем ИП ещё в 2024 году образовалась задолженность в 182 тысячи рублей.
Помимо долгов перед Федеральной налоговой службой, музыкант не подавал налоговые декларации и не оплачивал административные штрафы за нарушения требований для иноагентов. С 2022 года, после начала СВО, певец проживает в США вместе с супругой Софьей Таюрской.
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