Фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России

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Санкции «причиняют боль» России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому телеканалу LCI.
По ее словам, соответствующие ограничения сохранятся до урегулирования украинского конфликта. Фон дер Ляйен назвала лучшей гарантией безопасности «сильные и хорошо оснащенные» Вооруженные силы Украины.
Глава ЕК отметила результаты саммита «коалиции желающих», подчеркнув важность продолжения финансовой и военной помощи Киеву.
Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.
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Глава ЕК отметила результаты саммита «коалиции желающих», подчеркнув важность продолжения финансовой и военной помощи Киеву.
Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.
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Екатерина Коршунова