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Макрон высказался о снятии санкций с России

Макрон: участники саммита по Украине выступили против снятия санкций с РФ
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Участники саммита по поддержке Украины, прошедшего в Париже, выступили против снятия санкций с Москвы. Об этом журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
«Что касается краткосрочной поддержки Украины, то мы единогласно согласились с тем, что сейчас не время отменять какие-либо санкции и не может быть никакой политики отмены санкций до тех пор, пока не будет однозначного установления мира», — заявил Макрон.

По его словам, Германия и Британия также не поддержали снятие санкций с России, пока не установится окончательный мир на Украине.

При этом Владимир Зеленский после саммита в Париже заявил, что снятие антироссийских ограничений станет катастрофой для дипломатии. Он пояснил, что именно санкции являются реальным инструментом для склонения России к серьезным переговорам.

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Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания»
27 марта 2025, 18:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания», несмотря на позицию РФ. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с европейскими лидерами.
«Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники будут следить за выполнением принятых сегодня решений», — заявил Макрон.

При этом он не уточнил, как именно будет функционировать миссия, и на каких основаниях она войдёт на Украину.

Президент Франции также добавил, что в течение трех ближайших недель европейские страны подготовят свое предложение о соблюдении прекращения огня на Украине.

Кроме того, Макрон отметил, что Британия и Франция намерены отправить на территорию Украины делегацию военных для реформирования ВСУ.

Некоторые СМИ считают, что подобные заявления направлены на срыв возможных договоренностей об окончании конфликта, к которым сейчас активно призывает Киев и Москву президент США Дональд Трамп.

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«Мало не покажется»: Украине пригрозили ответным ударом РФ
Депутат Заварзин пригрозил Киеву ответным ударом России за нарушение договора
27 марта 2025, 17:58

Фото: iStock/Diy13

Россия может нанести ответный удар по Украине из-за нарушения Киевом 30-дневного отказа от атак на энергообъекты. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
«Мы четко выполняли договоренности. Хохлы нас провоцируют, безусловно. И этот бандит Владимир Зеленский провоцирует, чтобы мы ответили, ударили по ним. Мы будем смотреть на то, как они продолжают бомбить наши объекты? Это все до поры до времени», — заявил Заварзин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что российская сторона уведомит США и ударит так, «что мало не покажется». По словам Заварзина, Москва выполняет условия достигнутых договоренностей, а киевский режим — «бандюганы».

Ранее в Минобороны РФ уже неоднократно заявляли, что вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, продолжает ежедневно атаковать их.

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Макрон сделал заявление об Украине
Макрон: на Украину направят военную делегацию Британии и Франции
27 марта 2025, 17:45

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Британия и Франция направят на Украину военную делегацию, чтобы разработать формат будущей украинской армии. Такое заявление по итогам встречи «коалиции желающих» сделал французский президент Эммануэль Макрон.
«Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании (Кир Стармер. — Прим. ред.) и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами…» — сказал Макрон.

В середине марта стало известно, что политики хотят привлечь 37 государств для создания «коалиции желающих», кто готов отправить своих миротворцев в зону боевых действий на Украину, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности.

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Пенсионерка из Суджи спокойно отреагировала на прилет снаряда, попав в объектив камеры
Очевидцы сняли на видео спокойную реакцию пожилой жительницы Суджи на прилет
27 марта 2025, 17:36

Фото: iStock/Dmitry Berkut

В Судже произошел поразительный инцидент, который стал объектом обсуждения в Telegram-канале «Суджа родная». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пожилая жительница города, находясь в непосредственной близости от опасности, реагирует на прилет снаряда с удивительным спокойствием.
На видео военнослужащий в каске и бронежилете ведет пенсионерку под руку, при этом она не имеет никакого защитного снаряжения. Внезапно раздается звук выстрела, и снаряд приземляется всего в нескольких метрах от женщины.

Услышав звук, военный мгновенно приседает и пытается укрыть пенсионерку, однако она лишь на мгновение пригибается и затем безмятежно встает в полный рост. Этот эпизод стал ярким свидетельством стойкости местных жителей в условиях напряженной обстановки.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Бойцы ВС РФ подняли российский флаг над МАПП «Суджа»
Рогов: Бойцы ВС РФ установили российский флаг на МАПП «Суджа»
27 марта 2025, 17:23

Фото: iStock/macky_ch

Российские бойцы подняли флаг России над международным автомобильным пропускным пунктом «Суджа», откуда началось вторжение ВСУ на русские земли. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Десантники тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии установили российский стяг на здании МАПП "Суджа" на границе Курской и Сумской областей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российский флаг подтверждает, что пропускной пункт находится под уверенным контролем ВС РФ.

25 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года.

27 марта ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ несут огромные потери у Олешни, Гоголевки и МАПП «Суджа» в Курской области.

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