Макрон высказался о снятии санкций с России

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Участники саммита по поддержке Украины, прошедшего в Париже, выступили против снятия санкций с Москвы. Об этом журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
«Что касается краткосрочной поддержки Украины, то мы единогласно согласились с тем, что сейчас не время отменять какие-либо санкции и не может быть никакой политики отмены санкций до тех пор, пока не будет однозначного установления мира», — заявил Макрон.
По его словам, Германия и Британия также не поддержали снятие санкций с России, пока не установится окончательный мир на Украине.
При этом Владимир Зеленский после саммита в Париже заявил, что снятие антироссийских ограничений станет катастрофой для дипломатии. Он пояснил, что именно санкции являются реальным инструментом для склонения России к серьезным переговорам.
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Элина Позднякова