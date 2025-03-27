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Евросоюз сохранит антироссийские санкции, заявила по итогам встречи лидеров ряда стран Европы и Канады по Украине во Франции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — произнесла политик на видео в сети Bluesky.Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что антироссийские ограничения наносят вред Центральной Азии. Россия в свою очередь не раз говорила о том, что Европа и Запад своими действиями наносят ущерб мировой экономике. Рестрикции в отношении РФ стали вводить, начиная с 2014 года после того, как Крым стал российским регионом.
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