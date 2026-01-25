Фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за скандала с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.
В то время как Евросоюз разрабатывает новый многомиллиардный пакет помощи для Украины, на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается давление из-за участия в коррупционном скандале, говорится в материале. Ключевое недовольство в адрес президента ЕК связано с её поддержкой Зеленского и слишком мягким отношением к украинскому правительству.
По мнению авторов статьи, этот скандал может существенно повлиять на политику Европы в отношении Украины.
