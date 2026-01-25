Фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за скандала с Зеленским

25 января 2026, 09:37

BZ: ЕС вероятно изменит курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским

Фото: iStock/artJazz

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.