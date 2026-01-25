ВС РФ уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА в Запорожской области

25 января 2026, 05:54

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Артиллеристы ВС РФ из группировки войск «Восток» поразили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





В ходе воздушной разведки российские военные обнаружили скрытую в лесных массивах позицию операторов БПЛА противника. Эти пункты использовались для управления как ударными, так и разведывательными беспилотниками, что позволяло противнику замедлять продвижение группировки «Восток» на этом участке фронта.



После уточнения координат информацию передали артиллеристам. Для выполнения задачи бойцы ВС РФ применили самоходную гаубицу «Акация».



«Огнем 152-мм орудий пункты управления БПЛА были уничтожены», — резюмировали в МО РФ.