ВС РФ уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА в Запорожской области
Артиллеристы ВС РФ из группировки войск «Восток» поразили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ходе воздушной разведки российские военные обнаружили скрытую в лесных массивах позицию операторов БПЛА противника. Эти пункты использовались для управления как ударными, так и разведывательными беспилотниками, что позволяло противнику замедлять продвижение группировки «Восток» на этом участке фронта.
После уточнения координат информацию передали артиллеристам. Для выполнения задачи бойцы ВС РФ применили самоходную гаубицу «Акация».
«Огнем 152-мм орудий пункты управления БПЛА были уничтожены», — резюмировали в МО РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.