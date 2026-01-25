Силы ПВО за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами РФ
Силы ПВО за ночь уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, над территорией Брянской области сбили 18 дронов, над Краснодарским краем – 15, над Ростовской областью – девять, над Орловской областью – четыре, а над Белгородской и Астраханской областями – по три беспилотника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: