ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду

Гладков: Белгород подвергся массированному обстрелу из РСЗО HIMARS
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем блоге, что Белгород подвергся массированному обстрелу, предположительно, из ракетных комплексов HIMARS.



Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщил глава региона, в результате атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры, а также загорелась хозяйственная постройка.

Кроме того, из-за падения обломков возник пожар во дворе одного из домов в городе. В селе Таврово Белгородского округа повредило крыши двух частных домов, добавил губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

