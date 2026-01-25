ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем блоге, что Белгород подвергся массированному обстрелу, предположительно, из ракетных комплексов HIMARS.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщил глава региона, в результате атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры, а также загорелась хозяйственная постройка.
Кроме того, из-за падения обломков возник пожар во дворе одного из домов в городе. В селе Таврово Белгородского округа повредило крыши двух частных домов, добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
