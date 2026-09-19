Фонд «Защитники Отечества» назвал важным участие бойцов СВО в выборах

19 сентября 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба «Единой России»

Фонд «Защитники Отечества» отметил важность участия бойцов СВО в выборах. В списках кандидатов много волонтёров и участников специальной военной операции.





Многие бойцы проявляют гражданскую позицию даже в сложных фронтовых условиях. Военнослужащий Сергей Пешкин проголосовал дистанционно. В Одинцовском округе свой выбор сделал ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий.



Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова считает, что опыт и инициативы участников СВО помогут лучше учитывать интересы ветеранов, военнослужащих и их семей, а также решать вопросы, которые волнуют жителей региона.

«Участники СВО — люди с особым жизненным опытом, высокой личной ответственностью и сильным чувством справедливости. Они на деле доказали преданность стране, умеют работать в команде, принимать решения в сложных обстоятельствах и отвечать за свои слова и поступки. Поэтому особенно важно, что сегодня они участвуют в выборах в качестве кандидатов в депутаты», — сказала Ермакова.