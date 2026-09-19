«Прозрачность голосования совершенствуется»: Егор Кончаловский прокомментировал выборы

19 сентября 2026, 13:26

Егор Кончаловский оценил работу Центра общественного наблюдения

Егор Кончаловский (Фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Кинорежиссёр и заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Он ознакомился с организацией работы площадки и системой мониторинга голосования.





Кончаловский признался, что впервые побывал в этом центре и отметил, насколько тщательно здесь выстроена работа наблюдателей. По его словам, внимание к деталям и организация процесса позволяют эффективно следить за ходом выборов.





«От года к году организация и прозрачность голосования в нашей стране совершенствуется», — отметил режиссёр.

«Очень приятно, что много молодых людей привлечено к наблюдению», — добавил он.