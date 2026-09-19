«Прозрачность голосования совершенствуется»: Егор Кончаловский прокомментировал выборы
Егор Кончаловский оценил работу Центра общественного наблюдения
Кинорежиссёр и заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Он ознакомился с организацией работы площадки и системой мониторинга голосования.
Кончаловский признался, что впервые побывал в этом центре и отметил, насколько тщательно здесь выстроена работа наблюдателей. По его словам, внимание к деталям и организация процесса позволяют эффективно следить за ходом выборов.
«От года к году организация и прозрачность голосования в нашей стране совершенствуется», — отметил режиссёр.Отдельно Кончаловский обратил внимание на большое количество молодых людей среди общественных наблюдателей. По его мнению, участие молодёжи в таком процессе помогает формировать ответственное отношение к выборам и понимание собственной роли в жизни страны.
«Очень приятно, что много молодых людей привлечено к наблюдению», — добавил он.По словам зампреда Общественной палаты региона, современные технологии также играют важную роль в организации наблюдения за голосованием. Он отметил, что используемые на выборах технические решения позволяют повышать открытость и прозрачность процесса.