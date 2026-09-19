Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму бумажным бюллетенем
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в выборах в Государственную думу.
Как сообщает Пятый канал, Валентина Ивановна прибыла на один из избирательных участков Санкт-Петербурга и проголосовала традиционным способом — она воспользовалась бумажным бюллетенем.
Председатель Совета Федерации отметила, что в Россию на выборы в этом году приехало рекордное количество наблюдателей. Политик добавила, что международные комиссии будут наблюдать за выборами не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах РФ.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. По состоянию на 14:00 мск 19 сентября явка избирателей достигла 32,58%.
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