Фонд «Защитники Отечества» свыше двух лет помогает ветеранам СВО и их семьям

13 января 2026, 16:55

Видео: фонд «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» за два с половиной года работы выстроил систему адресной помощи ветеранам специальной военной операции и их семьям. Филиалы фонда действуют во всех регионах России и работают по принципу индивидуального сопровождения каждого обратившегося.