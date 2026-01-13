Фонд «Защитники Отечества» свыше двух лет помогает ветеранам СВО и их семьям
Видео: фонд «Защитники Отечества»
Государственный фонд «Защитники Отечества» за два с половиной года работы выстроил систему адресной помощи ветеранам специальной военной операции и их семьям. Филиалы фонда действуют во всех регионах России и работают по принципу индивидуального сопровождения каждого обратившегося.
Основное внимание в фонде уделяют практической поддержке. Специалисты помогают ветеранам и их близким оформлять положенные выплаты и льготы, разбираться с документами и получать меры господдержки без лишней бюрократии. Отдельное направление — обеспечение техническими средствами реабилитации и адаптация жилья под нужды людей с инвалидностью, чтобы они могли вести самостоятельную и комфортную жизнь.
Также фонд содействует в получении психологической помощи, обучении и трудоустройстве. Ветеранам помогают вернуться к мирной жизни, освоить новую профессию или найти работу с учетом состояния здоровья и жизненной ситуации. Получить консультацию и обратиться за поддержкой можно через региональные филиалы, на официальном сайте фонда и в его социальных сетях.
