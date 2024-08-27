В Курской области сбили ранее незамеченный вид дронов ВСУ

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В Курской области был сбит ранее не замеченный вид дронов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, с этого беспилотника украинские боевики планировали распылять химическое и биологическое бактериологическое оружие. БПЛА был сбит после неудачных попыток посадить его.
Российские специалисты обнаружили у дрона систему самоуничтожения, однако «ее деактивировали».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ готовят к применению западных химбоеприпасов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Российские специалисты обнаружили у дрона систему самоуничтожения, однако «ее деактивировали».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ готовят к применению западных химбоеприпасов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова