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В Курской области сбили ранее незамеченный вид дронов ВСУ

В Курской области сбили дрон ВСУ, с которого можно распылять химическое оружие
27 августа 2024, 17:15
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области был сбит ранее не замеченный вид дронов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, с этого беспилотника украинские боевики планировали распылять химическое и биологическое бактериологическое оружие. БПЛА был сбит после неудачных попыток посадить его.

Российские специалисты обнаружили у дрона систему самоуничтожения, однако «ее деактивировали».



Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ готовят к применению западных химбоеприпасов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Лучшие войска»: какого шага Украины испугались в США
Макговерн: боевики ВСУ дали РФ карт-бланш, потеряв лучшие войска в Курщине
27 августа 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

После того, как киевский режим отправил на верную погибель под Курск свои лучшие войска, РФ получила в Донбассе полную свободу действий, уверен бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель», — прокомментировал аналитик.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признавался, что киевский режим хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса нападением в приграничье Курской области, которое произошло с утра 6 августа.

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Сырский назвал главную цель нападения на Курскую область
Сырский: киевский режим хотел отвлечь ВС РФ нападением под Курском
27 августа 2024, 16:51

Атакой в Курской области Киев хотел отвлечь ВС РФ с направлений на территории Донбасса, признался в эфире украинского телемарафона главком ВСУ Александр Сырский.
«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом — красноармейского — прим. ред.), кураховского направления…» — прокомментировал военный.

Ранее сообщалось, что один из нардепов украинского парламента прокомментировал сложившуюся в Донецкой народной республике ситуацию матом. В частности, имелась в виду ситуация «катастрофическая».

Украинские неонацисты напали на приграничье Курской области 6 августа утром.

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#мир
#россия
#украина
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#киев
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#новости
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Рябков назвал тяжелыми последствия для США от причастности к атаке под Курском
27 августа 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Последствия для Соединенных Штатов от причастности к атаке ВСУ на Курскую область будут гораздо более тяжелыми. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.
Рябков отметил, что эскалационный курс США становится все более острым и вызывающим. По словам дипломата, складывается впечатление, что американские коллеги «отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено».

Рябков заключил, что они осведомлены, в каких сферах Москва реагирует на практике.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
27 августа 2024, 15:39

Фото: iStock/Wlad74

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси пообещал совместно с российскими коллегами проанализировать способы предотвращения ядерного инцидента в Курской области. По словам главы МАГАТЭ, АЭС ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Уточняется, ​что в рамках визита Гросси изучил основные объекты АЭС.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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На Украине сделали неожиданное заявление о мобилизованных в РФ
Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ
27 августа 2024, 15:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Офицер бригады «‎Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. С таким заявлением он выступил на канале «‎Киев 24», пишет РИА Новости.
«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать» — сказал он.

Свою точку зрения офицер высказал о военнослужащих, которые выполняют задачи в Харьковской области. Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.

Ранее командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «‎Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Десантники с помощью ПТРК уничтожили два катера ВСУ
27 августа 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Два катера ВСУ уничтожили бойцы ВДВ группировки «Днепр» с помощью противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного с позывным «Настроение». Отмечается, что Кинбургская коса обстреливалась боевиками в течение четырех часов. Кроме того, в попытке высадиться участвовали наемники из Польши.
«Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы», — рассказал боец.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться через приграничные территории РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
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В ЛНР ожидают полного освобождения территории региона к концу 2024 года
27 августа 2024, 15:26

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Российские военные активно продвигаются на рубежах Луганской Народной Республики и к концу года могут полностью освободить территорию республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, в ЛНР ВС России сосредоточились на удержании ранее занимаемых позиций, однако при этом на некоторых участках линии боевого соприкосновения у российских войск имеются успехи и продвижения, которые признает противник.

Марочко добавил, что на сегодняшний день ожесточенные бои идут в районе Серебрянского лесничества. ВСУ безуспешно пытаются найти слабые места в обороне ​ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам
27 августа 2024, 15:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «‎Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, 18 августа было обнаружено плавсредство на воде, из которого показались двое мужчин с белыми флагами-тряпками. После допроса выяснилось, что на лодке были двое гражданских из Одессы.

«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наемников. Оружия не было. Они именно во избежание мобилизации приняли такое решение — пересечь участок моря, линию фронта и прибыть к нам», — рассказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план победы, который будет передан США. Отмечается, что Курская операция является одной из составляющих этого плана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#квартиры
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#всу
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Российские военные рассказали о боях в Малой Локне
Российские бойцы рассказали, как держали оборону в курской ИК-11 в Малой Локне
27 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ рассказали, как держали оборону против украинских войск в районе курской исправительной колонии №11 вблизи населённого пункта Малая Локня. Об этом сообщило Минобороны России.
По словам стрелка с позывным «Зёма», задачей российского подразделения было контролировать проходящую рядом с колонией №11 дорогу вблизи Малой Локни. Он отметил, что в составе армии противника были наёмники, которые говорили на польском и французском языках, а также африканцы. «Зёма» заключил, что российской армии удалось нанести удар по вражеской технике.

Военный по имени Игорь заявил, что украинские боевики использовали БПЛА, в том числе с зажигательными зарядами. Отмечается, что ВСУ также атаковали трёхэтажное здание рядом с ИК, в котором находились мирные жители.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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