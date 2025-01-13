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В Самарской области введена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает служба МЧС по региону.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в telegram-канале ведомства.
За прошедшую ночь также была совершена атака беспилотников на Воронежскую область. Средства ПВО сбили несколько дронов в пригороде Воронежа. Разрушений и пострадавших в результате происшествия удалось избежать.
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