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Массовое уничтожение Су-27 боевиков ВСУ в Миргороде дорого им обошлось. Об этом сообщило издание Forbes.
«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации», — сказано в публикации.
В материале указано, что блогеры Украины уже обвинили офицерский состав ВСУ, приказавший разместить истребители на близкой к фронту открытой базе. Такое решение подвергло технику риску уничтожения.
Аэродром в Миргороде — важный объект для украинских ВВС. Он используется, как база, с которой бьют по Крыму и Запорожской области.
Бойцы ВС РФ ликвидировали пять истребителей Украины и повредили еще два. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.
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