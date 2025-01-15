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Киев пока не будет формировать новые бригады Вооружённых сил Украины, а станет лишь пополнять уже существующие. Такое решение было принято после развала вновь созданной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская».
О планах украинского военного командования написал Дэвид Экс в своей статье для издания Forbes. Причиной решения об отказе от формирования новых крупных соединений журналист считает именно печальную судьбу 155-й бригады. Теперь новобранцами будут лишь пополнять уже действующие части.
Экс считает, что действиями элитной бригады «Анна Киевская», сформированной в Европе, недостаточно эффективно руководили. Из 5,8 тысячи солдат личного состава 155-й механизированной бригады дезертировали примерно 1,7 тысячи. Фактически подразделение перестало существовать в качестве боевой единицы ещё до того, как прибыло в Красноармейск (украинское название — Покровск). А после нескольких боёв бригада полностью утратила боеспособность.
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Александр Бойцов