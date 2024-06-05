Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские планирующие авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 назвали «чудо-оружием». Как утверждают журналисты издания Forbes, ссылаясь на украинских аналитиков, ВСУ ничего не могут противопоставить такому вооружению.
Эти бомбы запускаются с расстояния порядка 60 километров. Авторы материала отметили, что украинские командиры хотят переоборудовать свои истребители Су-27 и МиГ-29 под американские планирующие бомбы, наладив их поставки.
В минувший вторник, 4 июня, боевик ВСУ Иван Секач заявлял, что российские КАБ могут уничтожить любые позиции украинских националистов, включая самые укрепленные.
В конце мая ВС РФ ударили при помощи КАБ по вражеским позициям под Харьковом. Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в конце февраля 2022 года.
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В минувший вторник, 4 июня, боевик ВСУ Иван Секач заявлял, что российские КАБ могут уничтожить любые позиции украинских националистов, включая самые укрепленные.
В конце мая ВС РФ ударили при помощи КАБ по вражеским позициям под Харьковом. Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в конце февраля 2022 года.
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Никита Кротов