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Forbes назвал «чудо-оружием» авиабомбы России КАБ-500 и КАБ-1000

05 июня 2024, 13:15
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские планирующие авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 назвали «чудо-оружием». Как утверждают журналисты издания Forbes, ссылаясь на украинских аналитиков, ВСУ ничего не могут противопоставить такому вооружению.
Эти бомбы запускаются с расстояния порядка 60 километров. Авторы материала отметили, что украинские командиры хотят переоборудовать свои истребители Су-27 и МиГ-29 под американские планирующие бомбы, наладив их поставки.

В минувший вторник, 4 июня, боевик ВСУ Иван Секач заявлял, что российские КАБ могут уничтожить любые позиции украинских националистов, включая самые укрепленные.



В конце мая ВС РФ ударили при помощи КАБ по вражеским позициям под Харьковом. Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в конце февраля 2022 года.

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#война
Раненый боец уничтожил модернизированный танк ВСУ под Авдеевкой
05 июня 2024, 14:09

Фото: iStock/dr_evil

Российский солдат с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк ВСУ Т-64. Кадры публикует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что операторы БПЛА заметили движение бронетехники вдоль домов в Авдеевке. По рации они передали информацию раненому бойцу из 114-го штурмового отряда. Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и ударил из гранатомёта.

За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, который был произведён в одной из стран НАТО и адаптирован для использования украинскими военными. Этот прибор может быть использован в качестве ночного видения на оружии, а также как тепловизор для дистанционного наблюдения.

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Forbes назвал «чудо-оружием» авиабомбы России КАБ-500 и КАБ-1000
#авдеевка
#танки
#всу
#вс рф
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ВС РФ уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»
МО: Российские военные уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»
05 июня 2024, 13:37

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», — сообщили в МО РФ.
Помимо этого, были уничтожены боевики «Иностранного легиона», а также поражено место хранения безэкипажных катеров. Сообщается, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, пять автомобилей, танк и 155-мм гаубицу М777 американского производства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российская армия под Харьковом вынудила ВСУ задействовать резервы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская армия под Харьковом вынудила ВСУ задействовать резервы
Российская армия вынудила ВСУ задействовать резервы
05 июня 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Diy1

К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. Вооруженные силы Украины хотят вытеснить российских военных из формируемой на севере Харьковской области санитарной зоны. Об этом пишет РИА Новости.
Харьковский участок фронта остается самым тяжёлым. Российские военные 10 мая перешли в наступление по двум направлениям — на Липцы и Волчанск. За несколько дней освободили более 10 населенных пунктов.

Сообщается, что всю вторую половину мая Киев перебрасывал на север Харьковской области резервы из тыла, а также с других участков фронта. Туда перевели самые лучшие части и соединения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«США бросили Украину на самоубийство»: Военэксперт рассказал о ходе СВО
Военэксперт Литовкин: у ВСУ не хватает войск и боеприпасов для сдерживания ВС РФ
05 июня 2024, 12:51

Фото: iStock/Alex Kochev

Российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и продвигаться в глубину обороны противника. За прошлые сутки ВСУ потеряли в совокупности до 1550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Еще несколько утверждений из данных Минобороны:

  • Военнослужащими группировки войск «Днепр» сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
  • Российские бойцы впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка» на Авдеевском направлении.
  • Военнослужащие РФ эвакуировали троих жителей Харьковской области из-под обстрелов украинских националистов.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что сейчас бои на Харьковском направлении успешны для ВС РФ.

«Наши войска движутся вперёд. Не очень быстро, не очень широко, но шаг за шагом движутся вперед, и Харьковское направление — одно из успешных направлений у нас. Мы создадим зону безопасности или санитарную зону в Харьковской области, но не сегодня и не завтра. Для этого потребуется время», — сообщил эксперт.

Военный обозреватель добавил, что в данный момент у Украины не хватает войск и боеприпасов.

«Весь фронт растянут почти на 1000 км, и Украине не хватает своих сил, войск, боеприпасов и так далее. Американцы, которые бросили Украину на самоубийство, должной поддержки им не оказывают. Американцам это не надо, им надо, чтобы боевые действия продолжались бесконечно, чтобы они ослабляли Россию», — поделился полковник в отставке.

По словам Виктора Литовкина, ВС РФ воюет так, чтобы максимально сберечь жизни российских солдат и мирных украинцев. Нам с ними жить потом в одном государстве, добавил военный эксперт.

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Украинские СМИ сообщили об активизации наступления ВС РФ под Часовым Яром
Наступление ВС РФ активизировалось под Часовым Яром
05 июня 2024, 12:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под Часовым Яром активизировалось наступление российских войск. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что несколько дней назад ВС РФ продвинулись к северу от города. На данный момент несколько пехотных групп смогли прорваться в самый восточный микрорайон города Канал, который несколько дней подряд штурмовали с трёх сторон.

Кроме того, накануне ВС РФ начали мощный штурм с северной стороны микрорайона Новый.

Как сообщает издание, ситуация на данном участке для ВСУ крайне тяжёлая, поскольку идут постоянные штурмы и обстрелы как под самим Часовым Яром, так и в районах соседних населённых пунктов Клещеевки, Андреевки и Калиновки.

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#вс рф
#всу
#часов яр
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Военэксперт Литовкин оценил возможность наступления ВСУ в Харьковской области
Военэксперт Литовкин: ВСУ могут пойти на контрнаступление в Харьковской области
05 июня 2024, 12:09

Фото: Минобороны РФ

Офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Атлет» заявил, что Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, сообщили РИА Новости.
«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал офицер.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сравнил Украину с ожидающей замужества девушкой.

«Ожидать контрнаступление от Украины можно. Но есть пример: каждая девушка должна выйти замуж, надо ждать, когда она выйдет замуж. Это потенциальный прогноз. А выйдет замуж или не выйдет — это уже другой вопрос. Так и с Украиной. Раз мы наступаем, значит, Украина постарается контрнаступать. Но это прогноз», — сказал полковник в отставке.

Эксперт объяснил, что у ВСУ нет возможности для контрнаступления, как и в прошлом году.

«Здесь самое главное: есть у Украины возможности контрнаступать на наши позиции или нет? Я предполагаю, что у Украины таких возможностей нет. Потому что если мы проанализируем катастрофическое поражение Украины в прошлогоднем контрнаступлении, поймем основные причины провала: у них не было поддержки с воздуха, это одно из азбучных правил и истин военной науки. Нельзя наступать, если у тебя нет воздушного прикрытия (самолетов, штурмовиков, истребителей). У Украины этого ничего не было, они наступали по наставлениям НАТО, которая никогда не воевала с противником, равным по мощи и силе, как Россия. НАТО никогда не преодолевала широкомасштабные минные поля, которые у нас были, и нашу оборону. Это все стало причиной того, что Украина в ходе этого контрнаступления потеряла 166 тысяч человек, несколько десятков тысяч единиц боевой техники, и провалила», — рассказал эксперт.

Военный обозреватель уточнил, что ситуация на сегодняшний день схожа с прошлогодней, потому что техники у ВСУ по-прежнему не хватает.

«Сейчас у Украины до сих пор нет поддержки с воздуха. Что это будет за контрнаступление? Танками? Только где они их возьмут? Прислали американцы, мы их десятки уничтожили. Немцы прислали 70 танков, более половины уничтожены, англичане прислали свои, мы уничтожили», — добавил собеседник.

По мнению Виктора Литовкина, на контрнаступление Украину могут толкнуть США, НАТО, требования Зеленского, которому надо перед Женевской конференцией показать успехи украинской армии.

В завершении беседы полковник в отставке еще раз обратил внимание на то, что украинское контратака провальна. То, что это контрнаступление может быть успешным, — я не дам ломаного гроша, заключил Виктор Литовкин.

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#контрнаступление
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Названо условие, при котором многодетные украинцы получат отсрочку от мобилизации
Многодетные украинцы получат отсрочку от мобилизации с помощью нотариуса
05 июня 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Sergii Vasylchenko

Многодетным украинцам могут не дать отсрочку от мобилизации при отсутствии нотариального подтверждения, что они содержат своих детей. Об этом сообщают украинские издания, ссылаясь на нардепа Игоря Фриса.
Мобилизацию на Украине постоянно ужесточают. Так, разрешено мобилизовать многодетных отцов за неуплату алиментов. Кроме того, теперь украинским военкомам необязательно вручать повестку лично в руки.

Также киевский режим хочет ввести некую систему доносов на уклонистов за деньги. Мобилизацию в стране объявили в конце февраля 2022 года. Украинцам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.

Мужчины, дабы не быть призванными на фронт, прибегают к различным методам обмана. Переодеваются в женщин, приобретают специальные маски, чтобы выглядеть старше своих лет.

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Флаг над Парасковиевкой и успешное наступление ВС РФ в районе Работино: Последние новости СВО
ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР и подняли флаг России
05 июня 2024, 11:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ из группировки «Север» расчистили путь на Харьковском направлении, уничтожив заминированный опорный пункт украинской армии. Это поспособствовало продвижению военных на данном участке фронта.
О последних событиях в зоне специальной военной операции и о том, какие новые позиции заняли ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил заминированный опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении. Благодаря этому российские солдаты смогли продвинуться вперед. В российском военном ведомстве отметили, что за неделю были уничтожены до трех укреплений украинской армии на этом направлении.

Также стало известно о том, что ракеты ОТРК «Искандер» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», украинские десантники оборудовали свою базу на территории туберкулезного диспансера. После получения разведданных по скоплению подразделений украинской армии был нанесен прицельный удар.

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются бои в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Бойцы ВС РФ проводят разведку и планомерно уничтожают украинские батальоны. По ним активно работают артиллеристы.

Авдеевское направление


Российские военнослужащие из группировки «Восток» наносят удары по скоплениям ВСУ в районе села Урожайное. Поддержку оказывают расчеты орудий «Гиацинт-С». Продолжается нанесение ударов по пехоте противника в районе Часова Яра. По данным военкоров, по украинским боевикам работают расчеты ЗУ-23-2.

Угледарское направление


Согласно последней полученной информации с Угледарского направления, в Парасковиевке в Марьинском районе поднят российский триколор. В Минобороны России еще не подтвердили данную информацию. В настоящее время бойцы армии России уничтожают остаточные очаги сопротивления ВСУ в черте населенного пункта.

Освобождение Парасковиевки от сил противника откроет дорогу на Константиновку. Через Константиновку проходит одна из «дорог жизни» гарнизона украинской армии, который находится в Угледаре.

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Подпольщики нашли турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области
Подпольщики обнаружили БПЛА Bayraktar на аэродроме в Николаевской области
05 июня 2024, 10:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Аэродром Кульбакино под Николаевом используют под беспилотники Bayraktar боевики ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, «Байрактары» являются беспилотниками серьезного типа.
Перед этим представители херсонского пророссийского подполья сообщали о прибытии из Киева группы военкоров и режиссеров, чтобы инсценировать поражение мирных граждан в образовательных, медицинских и прочих социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ.

Со слов подпольщиков, 13 человек, а именно, операторы и режиссеры прибыли в конце мая. Их цель — обвинить российскую сторону в якобы уничтожении мирных людей. Кроме того, по данным пророссийского подполья, прибывшие имеют серьезную подготовку по информационно-психологическому воздействию, пройденную под руководством американских и британских специалистов.

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