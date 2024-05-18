ПВО сбила четыре авиабомбы французского производства над Белгородской областью

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Дежурные системы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что попытка украинских войск произвести террористическую атаку на территорию России с помощью указанного вооружения была пресечена с 12:20 до 12:30 мск.
Подчеркнём, что авиационные бомбы Hammer произведены во Франции, а противорадиолокационные ракеты HARM – в США. Данное оружие поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.
Ранее сообщалось, что Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия по территориям, которые Запад считает российскими.
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Подчеркнём, что авиационные бомбы Hammer произведены во Франции, а противорадиолокационные ракеты HARM – в США. Данное оружие поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.
Ранее сообщалось, что Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия по территориям, которые Запад считает российскими.
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Анастасия Чинкова